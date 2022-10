1 La canzone di Carolina Marconi

Quest’anno a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7 c’è anche Carolina Marconi, che dopo aver partecipato quasi 20 anni fa all’edizione Nip del reality ha deciso di rimettersi in gioco. Come sappiamo per la showgirl gli ultimi mesi non sono stati semplici. La Vippona ha infatti combattuto contro un tumore, e solo qualche giorno fa, durante una diretta del reality, Carolina ha raccontato la sua storia. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Viene fuori che ho un nodulino. Io stavo facendo le cure per avere un figlio. Ma il dottore mi ha detto: ‘Carolina siediti’, mi ha detto che avevo un tumore. Mi hanno detto che dovevo fare la chemio. Alessandro mi ha calmata, mi ha detto che dovevo fare la chemioterapia perché mi avrebbe salvato la vita. È durata sette mesi. Sono undici anni che sto con lui, non mi ha mai lasciata una volta da sola. Lui è diventato tutto per me, è la mia famiglia. Tutto. Sono riuscita solo a prelevare un ovulino, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza. Avrò un figlio e gli dirò che la mamma è stata brava, non ha mai mollato, perché lo ha sempre voluto”.

In queste ore nel mentre sul web sta girando un vecchio video che vede protagonista proprio la showgirl. Non tutti sanno infatti che qualche anno fa Carolina Marconi rilasciò una canzone dal titolo Patatina, con tanto di videoclip ufficiale. Sui social così la clip è diventata nuovamente virale e sta facendo divertire gli utenti. Questo un estratto del video:

Nel mentre in queste ultime ore Carolina ha avuto uno scontro con Amaurys Perez, ed è scoppiata in lacrime. Rivediamo cosa è accaduto.