Chi è Carolina Marconi? Età, marito e Instagram

Per la seconda volta, a distanza di tanto tempo dalla prima (era il GF 4), Carolina Marconi è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Ma siete sicuri di conoscere tutto su di lei? Qui di seguito la sua scheda con news e curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata per passare a dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Carolina Marconi

Nome e Cognome: Carolina Marconi

Data di nascita: 14 aprile 1978

Luogo di nascita: Caracas (Venezuela)

Età: 44 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: showgirl e attrice

Fidanzato: Carolina è fidanzata con Alessandro Tulli

Figli: Carolina non ha figli

Tatuaggi: Carolina ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @marconicarolina

Carolina Marconi età, altezza e biografia

In tanti sul web vogliono conoscere qualche informazione in più sulla biografia della showgirl. Carolina Marconi è nata a Caracas (Venezuela) il 14 aprile 1978, sotto il segno dell’ariete. La sua età oggi è di 44 anni. C’è chi si chiede quanto sia alta Carolina Marconi. L’altezza della gieffina è di 1 metro e 73 centimetri. Il peso invece corrisponde a 54 kg.

Figlia di papà Pasquale e mamma Soraya Marconi, Carolina ha due sorelle: Silvana ed Elisabetta. Sappiamo che con la sua famiglia è cresciuta a Roma e si è diplomata al Liceo linguistico di Colleferro.

Vita privata

Parliamo ora della vita privata di Carolina Marconi. Come si chiama il compagno di Carolina Marconi? Lui è Alessandro Tulli, ex calciatore della Roma. Chiaramente Alessandro spera un giorno di poter diventare suo marito e di avere con lui un matrimonio da favola.

Precedentemente tra le storie più importanti menzioniamo la relazione con Tommy Vee, suo ex coinquilino nella casa del GF 4, conclusasi nel 2005.

Carolina Marconi non ha figli, ma un giorno sogna di poter realizzare questo grande desiderio e diventare mamma.

Nel 2021 Carolina ha fatto sapere di avere un tumore al seno. A renderlo noto la gieffina sui propri canali social dove, passo passo, ha ripercorso tutte le fasi della malattia. Grazie alle cure la concorrente del GF Vip 7 è guarita.

Tra le curiosità sappiamo che è una tifosa di calcio e in particolare della Roma.

Dove seguire Carolina Marconi: Instagram e social

Vi state chiedendo se Carolina Marconi è sui social? La risposta è sì. La showgirl è presente sulle maggiori piattaforme quali Instagram e Facebook, ma anche suTikTok.

Nei social menzionati condivide tanto della sua vita privata e del suo lavoro.

Su Twitter, invece, c’è un’unica pagina ufficiale gestita da famiglia e amici ne corso della sua avventura nel reality show.

Carriera

Cosa ha fatto Carolina Marconi in carriera? Dal Grande Fratello 4 a comparse in alcune serie TV e film, per passare a dei programmi televisivi nel ruolo di velina, co conduttrice o concorrente.

Ma partiamo per ordine e vediamo alcune delle tappe fondamentali della sua carriera. La primissima apparizione è nel 1997 nel programma Beato tra le donne, in onda su Canale 5 e un anno più tardi nella trasmissione I cervelli. Ma non solo.

Non tutti sanno, per esempio, che Carolina Marconi è anche stilista. Ha creato una linea di scarpe, Le Markol, per poi aprire lo store a Ponte Milvio nel 2016, Aloha.

Carolina Marconi al Grande Fratello 4

Per Carolina Marconi il GF Vip 7 non è la primissima esperienza nel reality show. La prima volta che abbiamo visto la gieffina tra le concorrenti del programma era il 2004.

L’edizione vinta da Serena Garitta, ha visto Carolina classificarsi quinta alle spalle di Tommaso Vianello.

Film e serie TV

Nel corso degli anni, dal 2004 in poi, Carolina Marconi ha preso parte ad alcuni film al cinema. Ecco le pellicole in cui l’abbiamo vista:

Intrigo a Cuba(2004)

La legge è uguale per tutti, forse (2014)

Matrimonio al Sud (2015)

In televisione, invece, l’abbiamo vista nelle seguenti serie e mini serie televisive:

Un posto al sole d’estate (2008)

Baciati dall’amore (2009)

Programmi televisivi

Come valletta, conduttrice e co conduttrice ma anche concorrente, Carolina ha preso parte ai seguenti programmi televisivi. Eccoli in elenco:

Beato tra le donne (1997)

I cervelloni (1998)

Festa di Classe (1999)

Goleada (2000)

Stasera pago io (2001)

Grande Fratello 4 (2004)

Tintoria Show (2006)

On the Road (2006)

Grande Fratello VIP 7 (2022)

Canzoni

In carriera Carolina ha portato al successo anche alcune canzoni, che vi riporteremo qui sotto:

2007 – Que Horror (Las Hermanas)

2012 – Move To The Fiesta

2013 – Patatina

2014 – Abalasa

Queste canzoni Carolina le ha realizzate insieme alla sorella Silvana, formando con lei un duo musicale.

Il libro di Carolina Marconi

Come si chiama e quanto costa il libro di Carolina Marconi? Il romanzo della gieffina si chiama Sempre con il sorriso, edito Piemme.

Su Amazon la versione kindle costa Euro 9,99, mentre il libro con copertina flessibile ha un prezzo pari a Euro 16,05.

Ma non è finita qui, perché nel 2022 ritroviamo Carolina al GF Vip 7…

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 7

Nel 2022 Carolina ha deciso di rimettersi in gioco, accettando la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello Vip 7.

Insieme al conduttore, tra le opinioniste troviamo Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Come da lei stessa raccontato, Carolina ha deciso di prendere parte al reality per rimettersi in gioco e raccontare la sua storia.

I concorrenti del GF Vip 7

Chi sono tutti i concorrenti che fanno parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7? Ecco qui tutti i protagonisti, a partire dalle donne:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Gegia

Ginevra Lamborghini

Nikita PelizonPamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Scoperto l’elenco di tutte le donne della Casa del GF Vip 7, tra gli uomini vediamo invece:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

George Ciupilan

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

Marco Bellavia – RITIRATO

Il percorso di Carolina Marconi al GF Vip 7

In data 22 settembre 2022 Carolina Marconi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

1° e 2° settimana: Carolina si sta facendo conoscere dai suoi compagni d’avventura e ha stretto i primi legami. Si è mostrata comprensiva quando alcuni vipponi hanno manifestato qualche difficoltà o si sono confidati con lei e con il gruppo. Ha avuto una discussione accesa con Giaele.

Alcune sue frasi su Marco sono finite sotto accusa, esattamente come le esternazioni fatte da altri vipponi. Carolina ha avuto anche modo di raccontare qualcosa a proposito della sua malattia.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

