La lite tra Carolina Marconi, Patrizia e Wilma

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, e anche stasera non mancano le tensioni. Nel corso della diretta infatti c’è stata un’accesa lite tra Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Negli ultimi giorni come sappiamo tra le prime due ci sono state alcune discussioni, che sono state affrontate così stasera con Alfonso Signorini. Il motivo della lite riguarderebbe in particolare le faccende domestiche, e alcuni Vipponi hanno accusato Patrizia e Wilma di essere troppo rigide e aggressive nel porsi col resto del gruppo.

In uno dei confessionali così proprio Carolina Marconi ha etichettato la Rossetti e la Goich come “marce nel cuore”, e naturalmente il momento non è passato inosservato (QUI per il video). A quel punto la Marconi resasi conto della durezza delle sue parole, ha immediatamente fatto un passo indietro e a quel punto ha affermato:

“Io tutto quello che penso è questo, però marce nel cuore no. Alcune volte quando stanno insieme è una cosa incredibile, siete proprio rompicogl**ni. Marce proprio no, chiedo scusa. Quando mi sono rivista…Marce no”.

Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Wilma Goich tuttavia non hanno ancora avuto modo di chiarirsi, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un nuovo confronto tra le tre.

Novella 2000 © riproduzione riservata.