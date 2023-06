NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Giugno 2023

Carolina Stramare parla per la prima volta

In questi mesi si è a lungo discusso di Carolina Stramare. Come in molti sapranno infatti l’ex Miss Italia è finita al centro del gossip e del pettegolezzo per via di una presunta relazione con Antonino Spinalbese. Ma rivediamo in breve cosa è accaduto. Tutto è iniziato lo scorso marzo, quando l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7 e la modella sono stati beccati insieme a Milano, e a quel punto si è iniziato a parlare di una presunta frequentazione tra i due. Poche ore fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Proprio Antonino ha postato sui social una foto insieme a Carolina, per poi rimuoverla dopo una manciata di minuti. I gossip a quel punto si sono fatti sempre più insistenti e così poco fa l’ex Miss Italia è stata costretta a intervenire.

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Carolina Stramare ha rotto per la prima volta il silenzio, rivelando la verità sulla foto con Antonino Spinalbese. La modella ha anche smentito la presunta relazione con l’ex volto del GF Vip 7, affermando come i due siano soltanto amici. Queste le dichiarazioni di Carolina, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli”.

Pare dunque che tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese non ci sia altro che una semplice amicizia. L’ex Miss Italia ha infatti ufficialmente smentito i gossip sul suo conto e i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali. Sembrerebbe di conseguenza che l’ex Vippone sia ancora single, e che al momento non abbia ancora incontrato la sua anima gemella.