Carolyn Smith: “Il tumore è tornato, faccio la chemio ogni 3 settimane”

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Carolyn Smith torna a parlare del tumore

Carolyn Smith in una recente intervista al settimanale Gente ha parlato dei suoi problemi di salute, dovuti alla malattia. La giudice di Ballando con le Stelle ha fatto sapere infatti che il cancro sarebbe comparso di nuovo, sempre nel medesimo punto della volta precedente:

“Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare un po’ riappare…”.

A gennaio a seguito di alcuni esami Carolyn Smith ha saputo dai medici che avrebbe dovuto sottoporsi a una cura più aggressiva. Oggi sta svolgendo la chemioterapia ogni tre settimane. Poi il giorno successivo deve fare una puntura per proteggere il midollo e aumentare i globuli bianchi: “E non è una passeggiata”.

Scoprire della ricomparsa della malattia l’ha gettata nello sconforto, per la prima volta in questi anni Carolyn Smith ha detto di esserci rimasta male, perché mai avrebbe immaginato di dover svolgere una cura più aggressiva. Se nei primi anni era più incosciente nell’affrontare il tutto, ora che ne ha viste e vissute tante non è più così: “Incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente.”

In questa battaglia Carolyn Smith ha trovato ampio supporto da Milly Carlucci, con la quale è unita da una profonda amicizia. Nel 2015 quando ha scoperto della malattia, dopo averne parlato con il marito, si è confidata proprio con la presentatrice: “Lei è una donna empatica, umana, piena di garbo”.

Ricevuta la diagnosi peraltro Carolyn Smith non aveva idea di dove rivolgersi e a quale medico affidarsi. Parlare con Milly è stata la cosa più naturale per lei: “È stata la mia salvezza. Si è attivata subito e mi ha fatto conoscere l’oncologa Adriana Bonifacino: dopo lo screening mi ha detto esattamente quello che avevo e, da quel giorno, mi sta curando. Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno. Ballando con le Stelle è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta”.

A Carolyn Smith facciamo un enorme in bocca al lupo!