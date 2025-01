Alessandra Celentano è tornata dentro la casetta per fare un sopralluogo dopo che qualche tempo fa aveva già ripreso tutti i ragazzi a causa delle pulizie in casa. Ecco cos’ha deciso questa volta.

Alessandra Celentano torna sulle pulizie in casetta

Qualche tempo fa Alessandra Celentano era entrata in casetta durante la puntata e aveva scoperto un disordine enorme all’interno degli spazi comuni, dei bagni e delle camerette. Questa volta è tornata, a sorpresa, nel corso delle prove dei ragazzi per vedere se avevano compreso la lezione:

“Spesso bazzico dove ci sono i monitor per vedere cosa succede in casa. La casa è il solito porcile, molto sporca. Tranne il giorno della puntata, perché questo?

Perché avevo fatto irruzione in casa e ora hanno paura io possa rifarlo. Sistemano le cose ma per tutta la settimana rimangono in quella situazione. Quindi sono andata durante le prove dei ragazzi”.

A questo punto, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui Alessandra Celentano nota subito moltissimi mozziconi di sigarette dentro il giardino e nel patio. Dentro la casa, poi, ha potuto constatare tanto disordine in cucina con i piatti sporchi nel lavandino.

Per non parlare dei bagni disastrosi e delle camere da letto, che per la maggior parte avevano i vestiti per terra e disordine sopra i comodini. Tornati in studio, in diretta, la maestra ha ripreso la parola:

“Non pensavo di dover tornarci. La stanza arancione mi sembra un sogno rispetto alle altre. Quando sono uscita ho stilato una lista basandomi sul letto e quello che c’è intorno. Mi sono scritta i nomi: Nicolò, Francesca , Luke, Alessia, Mollenbeck, Jacopo e Daniele”.

Per tale ragione, la Celentano ha preso una decisione imponendo ai suoi allievi di pulire per sempre la casetta da cima a fondo. Poi ha invitato anche gli altri professori degli allievi coinvolti a seguirla per la stessa strada e tutti hanno accettato.