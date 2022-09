1 Il siparietto tra Cate Blanchett e il giornalista Rai

Il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla 79esima edizione, sta già facendo parlare di sé. Tra i protagonisti indiscussi anche quest’anno troviamo lei: la meravigliosa Cate Blanchett. L’attrice, tra le più amate di Hollywood, è arrivata alla Serenissima in tutta la sua maestosità è garbo, ed è stata subito protagonista di un siparietto sul red carpet.

Mentre Mattia Carzaniga, giornalista e inviato per la Rai, si trovava a raccontare questa giornata, Cate Blanchett poco dopo un’intervista, l’ha accidentalmente “travolto”, provocando in lui una curiosa reazione. In quel momento Carzaniga era in diretta televisiva e, improvvisamente, alle sue spalle ha sentito arrivare qualcuno. Si è girato di scatto trovandosi l’attrice. Sorpreso ha risposto con un “Thank you”.

Cate Blanchett non si era minimamente resa conto e si è detta subito dispiaciuta, scusandosi per aver rovinato l’inquadratura. Immediatamente l’attrice si è spostata, poiché ha pensato di aver rovinato il lavoro del giornalista. Le scuse della Blanchett hanno trovato la rassicurazione da parte del giornalista, che con uno sguardo e un “grazie” le ha fatto capire di non preoccuparsi. Così la diva di Hollywood si è allontanata dalla scena.

il giornalista che dopo essere stato travolto da Cate Blanchett le dice “thank you” potrei tranquillamente essere io #Venezia79 pic.twitter.com/3tEERBFEqs — marti ⎊ ceo of paul rudd ⁷ (@IR0NLANG) September 1, 2022

Ovviamente il momento incriminato ha fatto il giro del web ed è diventato in poche ore viralissimo tra gli utenti e una sorta di “meme”. Molti utenti hanno infatti ironizzato sottolineando come se si fossero trovati in una situazione simile avrebbero reagito nel medesimo modo del giornalista. Inutile dirlo, ma Cate Blanchett conquista davvero tutti!

Come noto Cate Blanchett si trova a Venezia in compagnia del cast di “Tar”, film in concorso alla Mostra e diretto da Todd Field. Una pellicola che, stando a quanto rivelato dal regista, è stata “scritta e pensato per la Blanchett”. Pare abbia trascorso diversi mesi per preoccuparsi della sceneggiatura a sua insaputa, affinché tutto fosse perfetto.

E a proposito del suo ruolo in Tar Cate Blanchett ha raccontato qualcosa…