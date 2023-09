NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Come ben sappiamo, a partire da domani, 11 settembre 2023, partirà la prima edizione de “La Volta Buona“, nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Al suo interno ci sarà uno spazio dedicato all’attualità, allo spettacolo e alla fiction.

Gli ospiti della puntata inaugurale sappiamo che saranno Tullio Solenghi e Alessandro Tersigni de “Il Paradiso delle Signore“. Si tratterà anche di cronaca e ci saranno giochi che coinvolgeranno il pubblico.

In queste ore, però, Caterina Balivo ha commentato le parole di Lorella Cuccarini che risalgono a qualche tempo fa. L’insegnante di Amici, infatti, aveva dichiarato che la Rai le aveva proposto uno spazio quotidiano sulla Rai alle ore 14:00:

“Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano.

Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto“.

Intervista da Il Messaggero a un giorno dal debutto, quindi, Caterina Balivo ha dato la sua opinione rispondendo alla domanda del giornalista:

“Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l’ha mai detto. È una questione di stile”.

Voi che cosa ne pensate di questa risposta? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. L’appuntamento con “La Volta Buona” è per domani pomeriggio alle ore 14:00 solo su Rai 1.