Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

La reazione del figlio di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti si sono sposati nella giornata di ieri. Come location hanno optato per il Castello di Rivalta, antica fortezza sul fiume di Trebbia. I festeggiamenti, invece, sono proseguiti presso il Castello di Gazzola, un borgo in provincia di Piacenza. Dai video che sono stati divulgati in queste ore sui social abbiamo scoperto che Leone e Vittoria, i nipotini, sono stati scelti come paggetti.

Al matrimonio, ovviamente, erano presenti anche le sorelle Valentina e Chiara. Quest’ultima era accompagnata dal marito Fedez, il quale è stato accusato dal web di non aver prestato la minima attenzione all’evento avendo sempre lo sguardo rivolto al telefono. Tuttavia le immagini e i video da lui pubblicati affermerebbero il contrario.

Tra i video che circolano sul web ne esiste uno che immortala Francesca Ferragni mentre percorre la navata insieme ai genitori. Possiamo notare quanto sia emozionata e felice per ciò che le sta accadendo.

All’altare, invece, vengono inquadrati Riccardo e il figlio Edoardo. Il bambino ha solo un anno e non appena vede la mamma le fa un sorriso che ha intenerito e commosso i presenti e il web.

Edoardo ha compiuto un anno nel mese di giugno e per l’occasione la madre ha scritto una dedica social in suo onore: “21 giugno 2023. 1 anno di Edo! Ti amiamo amore nostro”. La stessa cosa è stata fatta dalla zia Chiara: “Buon primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori”.

