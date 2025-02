Nei giorni scorsi Caterina Balivo ha criticato la canzone in gara al prossimo Eurovision, Espresso Macchiato. L’Estonia ha attaccato la conduttrice, che ha replicato in diretta.

La critica di Caterina Balivo

Quanto successo a La Volta Buona da Caterina Balivo sembra aver superato i confini nazionali. Recentemente si è parlato dell’Eurovision e del brano “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, artista rappresentante dell’Estonia.

La canzone in questione gioca su alcuni cliché italiani. E per quanto si utilizzi il tono ironico, c’è una frase che non è piaciuta per niente non solo a Caterina Balivo ma anche alle istituzioni italiane. Nel pezzo infatti viene citata la mafia in un tono troppo goliardico. Secondo la conduttrice non c’è nulla di artistico nell’associare l’Italia alla malavita organizzata, specie con quei toni.

Di questo se n’è parlato oltre i confini nazionali e in Estonia qualcuno ha avuto da ridire contro Caterina Balivo: “… Viene da Caserta, una città vicino Napoli dove si concentra particolarmente la criminalità organizzata e dove parlare di mafia è un tabù. È arrivata terza a Miss Italia quindi conosce bene le difficoltà per arrivare al successo”.

Parole queste che hanno indispettito Caterina Balivo, la quale ha invitato la giornalista che ha pronunciato queste parole durante un collegamento. La padrona di casa con grande eleganza ha preferito rispondere con ironia e professionalità, anziché alimentare le polemiche: “Salve, sono Caterina Balivo, quella arrivata terza a Miss Italia”.

Caso #TommyCash, in diretta la giornalista Estone Ülle Toode: “Tommy si considera già il vincitore dell’#Eurovision2025” #LVB pic.twitter.com/xbxDGxKGBa — La Volta Buona (@voltabuonarai) February 24, 2025

In seguito ha spiegato il motivo della contestazione, lontana dall’arte di Tommy Cash ed è piuttosto rivolto alla frase specifica presente sulla canzone ‘Espresso Macchiato’.

“Nessuno mette in dubbio l’artista e il fatto che sia un personaggio, il problema è che leggendo il testo – a parte gli spaghetti e l’ostentazione italiana – c’è una frase molto pesante. Proprio perché non è un tabù e la gente ci è morta; proprio perché sono di una zona particolare quella frase offende tutti gli italiani onesti”, ha continuato a dire Caterina Balivo nel replicare alla giornalista estone. Quest’ultima ha provato a spiegare il brano, senza però convincere.

A intervenire anche Luca Dondoni che, esattamente come Caterina Balivo, ha sottolineato: “Non ci piace esportare la parola mafia”. Sempre la reporter dell’Estonia ha anche spiegato che non è garantito che Tommy Cash possa davvero decidere di cambiare il testo della canzone e questa querelle potrebbe far parlare ancora per molto.