Nel servizio in onda questa sera Striscia La Notizia mostra il Tapiro d’Oro consegnato a Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025. Il cantante ha avuto modo anche di rispondere ad alcune delle critiche sulla sua vittoria.

Mentre Olly gongola e si gode la prima certificazione per Balorda nostalgia dopo la vittoria di Sanremo 2025, il cantante ha ricevuto un Tapiro d’oro da Striscia La Notizia. Il servizio andrà in onda durante la puntata di stasera, alle 20:35, ma è già emersa un’anteprima.

Secondo il TG satirico il cantante sarebbe attapirato dopo che molti hanno dato merito della sua vincita di Sanremo 2025 più alla sua manager Marta Donà che a lui stesso e al suo talento.

Con eleganza e tagliando corto, Olly ha risposto prendendone le difese: «Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati», ha detto.

In seguito Valerio Staffelli gli ha domandato se ha rinunciato all’Eurovision Song Contest perché non si può utilizzare l’autotune. A riguardo Olly ha risposto: «Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi».

Infine l’inviato di Striscia la Notizia ha fatto notare che alcuni utenti sul web l’hanno accusato di aver copiato il video di Balorda nostalgia ad un altro artista. Si parla del brano di Federico Pecci de I Mal Viventi. A riguardo Olly ha detto invece: «Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava», mimando con le mani il saluto di Vittorio Brumotti. Nel momento in cui Staffelli gliel’ha fatto notare, il cantante l’ha modificato.

Stasera vedremo il filmato completo della consegna del Tapiro a Olly.