Da Catia Summonti Di Jolì: corpo, mente e sei in Paradiso!

I trattamenti di Estetica Jolì

Nel 2012, dopo varie esperienze nel settore estetico, Catia Summonti decide di creare Estetica Jolì, uno spazio dove far sentire ogni cliente al centro di un percorso dedicato al corpo e alla mente.

La filosofia del team, più che offrire un semplice servizio estetico, è di supportare il cliente in un percorso personale verso la ricerca del proprio benessere. Come un sarto, Catia realizza percorsi su misura per ogni cliente. Il primo appuntamento per ogni cliente è dedicato esclusivamente alla diagnosi del corpo attraverso macchinari specifici.

I trattamenti proposti da Estetica Jolì sono vasti e innovativi.

Propongono extension ciglia Blink&Go, un metodo veloce che garantisce un mese di ciglia perfette. Inoltre, da un anno collaborano coi centri estetici BeautyParadise di Monsummano con la campionessa italiana di dermopigmentazione, per trasformare le sopracciglia con un metodo di ricostruzione pelo-pelo e garantire un risultato più naturale possibile.

Ogni trattamento da Estetica Jolì diventa un vero e proprio percorso, come quelli di epilazione con cera brasilana certificata Skin’s, ed epilazione definitiva con un sistema laser indolore di ultima generazione.

Le tecnologie offerte per il corpo lavorano sullo scioglimento del grasso e sulla tonificazione.

Dal viso al resto del corpo

Sul viso propongono trattamenti con ossigeno, raggi infrarossi, radiofrequenza, elettrostimolazione muscolare, crioterapia e pulizia profonda con Hydro-facial.

Catia investe tantissimo nelle tecnologie di ultima generazione, rinnovando il centro ogni mese.

L’ultima novità sul mercato, BBGLOW, nasce come trattamento cosmetico/estetico che unisce gli effetti del fondotinta alla funzionalità di booster di principi attivi.

Catia ha fatto lunghi percorsi negli studi dei massaggi. Ci ha spiegato che massaggiare non è far danzare le mani sul corpo di una persona, ma è arrivare a sentirne l’anima.

Per garantire un servizio completo Catia ha creato una linea di creme dedicata al corpo e al viso sia da donna che da uomo.

Le novità del centro

Dopo dodici anni il centro ha deciso di rinnovarsi, affidando il progetto di ristrutturazione all’architetto Selene Micheli. Il progetto ribalta la rigida conformazione del centro estetico tradizionale, in favore di uno spazio più fluido e dinamico. Una divisione leggera si caratterizza come elemento di divisione multifunzionale degli spazi.

Materiali naturali, texture leggere e luci soffuse si legano per creare un’atmosfera calma e rilassante, amplificata dall’attento design degli arredi realizzati su misura. Un’attenzione progettuale che dallo studio dello spazio si riflette nel suo fruitore, il cliente.

Novella 2000 © riproduzione riservata.