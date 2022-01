1 La storia di Alessia e Giovanni a C’è posta per te

Ieri sera, sabato 8 gennaio 2022, abbiamo assistito al tanto atteso ritorno di C’è posta per te, programma condotto da anni da Maria De Filippi. Come al solito, quindi, la presentatrice fa entrare la persona che ha contattato la trasmissione. In questo caso si tratta di Giovanni. La sua è una storia come tante, ma con un risvolto particolare. Andiamo a scoprirla per capire meglio la situazione. Ecco, qui di seguito, le parole usate da Maria:

Giovanni mi ha detto che sono più di cinque mesi che non posso rientrare nella mia città, che è Napoli. Non posso rientrare a casa mia, nel mio quartiere, nel parco del mio quartiere. Perché ho fatto un errore gravissimo che mia moglie mi rinfaccia. Non solo l’ho tradita, ma l’ho tradita con una parente.

Dopo 14 anni di fidanzamento i due si sposano. A un certo punto, poi, lei rimane incinta, ma purtroppo ha un aborto spontaneo. La conduttrice di C’è posta per te continua nel suo discorso:

Nello stesso periodo, non so cosa mia sia successo, sta di fatto che inizia a frequentare questa mia parente. Tra lui e lei scatta qualcosa e io tradisce, per la prima volta, mia moglie. La situazione diventa invivibile perché questa ragazza gli chiede sempre di più. […] La moglie inizia ad accorgersi che c’è qualcosa che non va dai suoi comportamenti e inizia a sospettare ci possa essere qualcosa con la parente. La moglie a un certo punto gli dice di smetterla subito. […] Non sa come uscirne. A un certo punto prende una scheda telefonica e manda un messaggio anonimo al fidanzato di lei. Scrive: “Stai attento a come si comporta la tua fidanzata”. Per dargli le prove invia anche delle foto, inequivocabili.

Continua…