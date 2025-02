Una grande ospitata quella di questa sera, 8 febbraio, a C’è posta per te. Infatti Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo sono arrivati nel programma di Maria De Filippi per una bella sorpresa a uno dei protagonisti di una storia. Ecco cosa è successo.

Amadeus e Giovanna ospiti a C’è posta per te

Un bel colpo quello che Maria De Filippi ha fatto nella puntata di C’è posta per te in onda l’8 febbraio. La conduttrice, infatti, ha avuto in studio Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. L’ex direttore artistico di Sanremo e sua moglie sono stati chiamati per partecipare a una storia molto toccante vista questa sera e per fare quindi una sorpresa che è stata la prima della serata.

La coppia è stata accolta da un grandissimo applauso e Giovanna ha detto di essersi commossa già prima di entrare. Poi è arrivato il momento della sorpresa e quindi è entrata Noemi e la De Filippi ha raccontato la sua storia.

Noemi ha chiamato C’è posta per te per fare una sopresa a sua nonna. Lei è una ragazza molto timida e chiusa e vorrebbe dire alla nonna quanto le vuole bene e abbracciarla. Il loro rapporto è molto stretto, poiché la giovane ragazza è rimasta orfana di sua mamma da piccola (la donna è morta a 40 anni). Quindi è stata cresciuta dai nonni che hanno sempre fatto tutto per lei. Noemi non è mai riuscita a dimostrare il grande effetto ai suoi nonni. E quando è morto il nonno, lei ha capito che non c’è tutto questo tempo.

Dopo tutta la prima parte in cui ci sono state delle bellissime parole di affetto di Noemi, è stato il momento della comparsa di Amadeus e Giovanna. A questo punto ci sono state delle belle parole da parte della coppia e una serie di regali. I due hanno portato un elefentino con proboscide all’insù che porta fortuna. Inoltre le hanno regalato la bomboniera del loro matrimonio. “Io non ho potuta darla alla mia nonna”, ha detto Giovanna. A questo si aggiunge un soggiorno per tre giorni con la sorella in una spa. Infine c’è stato un altro regalo segreto.

Questa storia a C’è posta per te è stata davvero commovente e molto dolce.