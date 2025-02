Non è iniziata benissimo la quinta puntata di Ora o mai più per Pierdavide Carone che ha preso 5 da Rettore

“Non mi sei piaciuto” ha detto Rettore a Ora o mai più dopo la prima esibizione di Pierdavide Carone. La giudice non è rimasta soddisfatta dalla performance dell’ex di Amici in coppia con Gigliola Cinquetti e anche il suo commento è stato decisamente negativo. Ecco come ha reagito il concorrente e la sua coach.

Il 5 di Rettore a Pierdavide Carone a Ora o mai più

Pierdavide Carone è sicuramente uno dei concorrenti più amati da giuria e pubblico a Ora o mai più. L’ex allievo di Amici riesce in ogni puntata ad emozionare. Non a caso, nella classifica generale (dato dalla somma delle classifiche nelle puntate) è al primo posto.

La quinta puntata di Ora o mai più si è aperta proprio con la prima esibizione di Pierdavide che insieme alla sua coach ha cantanto “La donna cannone”. E possiamo dire che la sua performance è stata molto apprezzata. Qualcuno ha detto che magari non ha avuto una forte emozione, ma comunque sono volati gli 8 e i 9. Tutti i giudici hanno dato i voti altri, tranne una.

Rettore, infatti, non ha apprezzato l’esibizione di Pierdavide Carone e lo ha esposto apertamente. La giudice ha infatti detto: “Mi ha emozionato tantissimo Gigliola Cinquetti. Lui non ha l’età di De Gregori, non ha nemmeno lo spessore di De Gregori, né la voce. De Gregori è un mio mito. Ha quel velluto, quella grazia. Solo una donna può reinterpretare questa canzone quasi al pari di Francesca. Per cui non mi sei piaciuto Pierdavide. Ti do 5”.

In studio sono partiti dei brusii del pubblico di delusione. Gigliola Cinquetti ha risposto: “C’è sempre un problema di tonalità quando si canta un pezzo e si è un uomo e una donna. Forse se avesse un coach uomo…Però lui ha usato la tonalità di Francesco, non l’ha cambiata, è la tonalità originale. E questa non è una canzone dove fare le prestazioni vocali. È una canzone vera, intensa”. Il concorrente ha comunque concluso questa prima manche con 56 punti.