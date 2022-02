C'è Posta Per Te, Antonio cerca i suoi 5 figli, ma in studio parte lo scontro: ecco cosa è accaduto durante la puntata.

La storia di Antonio a C’è Posta Per Te

Grandi emozioni questa sera a C’è Posta Per Te. Maria De Filippi ha infatti raccontato la storia di Antonio, che dopo anni ha deciso di cercare i suoi 5 figli, che non gli rivolgono la parola da tempo. L’unica ad avere un rapporto civile con suo padre è Flora, mentre Giuseppe, Giovanna, Tina e Renato non gli concedono neppure uno sguardo per strada. Antonio ha raccontato che anni prima, quando i suoi figli erano ancora piccoli, per motivi lavorativi ed economici si è trasferito in Germania. Qui ha fatto la conoscenza di una donna benestante di 10 anni più grande, con la quale ha iniziato una relazione extraconiugale.

Da quel momento Antonio ha iniziato a mentire a sua moglie e alla sua famiglia, fino a quasi sparire del tutto. Quando ha deciso di fare ritorno in Italia ha tentato di riavvicinarsi ai suoi figli, che a quel punto però non ne hanno più voluto sapere di lui.

Nello studio di C’è Posta Per Te così tra Antonio e i suoi figli è partito un vero e proprio scontro, e i 4 (Renato non ha accettato l’invito), hanno speso parole molto dure per il padre. Anche in questa circostanza l’unica a mostrarsi un po’ più tenera nei confronti di Antonio è stata proprio Flora, mentre in particolare Giuseppe ha duramente attaccato suo padre.

Nonostante Maria De Filippi abbia tentato di far riappacificare Antonio ai suoi figli, i 4 hanno deciso di chiudere la busta, escludendo in ogni modo un eventuale riavvicinamento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.