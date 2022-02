C'è Posta Per Te, Sebastiano ripudia la famiglia per Annalisa, ma lei chiude la busta: ecco cosa è accaduto in studio.

La storia di Sebastiano a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno di una nuova puntata di C’è Posta Per Te, e stasera Maria De Filippi ha raccontato la storia di Sebastiano. Il ragazzo due anni fa ha iniziato una relazione con Annalisa, arrivando anche a farle una proposta di matrimonio. Tuttavia la famiglia di lui non ha mai accettato questa relazione, avendo una precedente storia dalla quale è nato anche un figlio. In particolare la sorella di Sebastiano è sempre stata dalla parte della ex di suo fratello, mettendo false voci in giro proprio su Annalisa.

Se inizialmente però Sebastiano cercava di non alimentare le tensioni, quando lei l’ha lasciato, non riuscendo più a reggere questa situazione, lui ha ripudiato la sua famiglia, e ha iniziato una nuova vita. Questa sera così ha mandato la posta non solo ad Annalisa, ma anche ai genitori di lei.

Una volta giunta nello studio di C’è Posta Per Te però lei, nonostante abbia ammesso di essere ancora molto innamorata di Sebastiano, ha manifestato tutto il suo malessere per quanto accaduto. Maria De Filippi nel mentre ha tentato in ogni modo di convincere Annalisa ad aprire la busta, senza però riuscirci.

Dopo un lungo dibattito infatti la ragazza ha deciso di lasciare lo studio da sola, dopo aver affermato di aver bisogno di tempo. Che dunque in futuro ci sia una chance per Sebastiano di recuperare il rapporto con la sua amata?

