Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Questa sera a C’è Posta Per Te sono arrivati Bartolomeo ed Elena, che hanno cercato il figlio Giuseppe e la moglie Renata a seguito di una lite.

A C’è Posta Per Te arrivano Bartolomeo ed Elena

Stasera stiamo assistendo a un’emozione dietro l’altra a C’è Posta Per Te. Poco fa infatti Maria De Filippi ha accolto in studio Bartolomeo, Elena e la loro figlia Caterina. I due genitori hanno inviato la posta al loro altro figlio, Giuseppe, e a sua moglie Renata dopo una lite. Stando a quanto raccontato, la coppia sarebbe adirata con i tre a causa di una lite scoppiata dopo il loro matrimonio. Giuseppe e Renata hanno infatti scelto di allontanarsi dopo che Bartolomeo ed Elena hanno usato i soldi che gli invitati avevano donato ai due come regalo di matrimonio per pagare le nozze, avendo importanti problemi economici.

Non riuscendo a sostenere le spese, Bartolomeo e sua moglie sono stati costretti a usare i soldi che sarebbero dovuti essere di suo figlio e di sua moglie. I neo sposi dunque, dopo essere andati su tutte le furie, hanno scelto di allontanarsi definitivamente.

Stasera così a C’è Posta Per Te Bartolomeo, Elena e Caterina hanno provato a riconciliarsi con Giuseppe e Renata. La coppia però ha ribadito di non essere arrabbiata per la questione economica. Giuseppe infatti ha accusato i genitori di essersi comportati male con i genitori di Renata al matrimonio, avendoli fatti sedere, a loro detta, da un’altra parte. A quel punto Bartolomeo ed Elena hanno spiegato come si sia trattato di un semplice malinteso e hanno pregato i due di chiarire la situazione.

Renata come se non bastasse ha accusato i suoceri di non essere stati felici del matrimonio tra lei e Giuseppe, svelando alcuni episodi che l’avrebbero messa a disagio. Maria De Filippi intanto ha provato a fare da mediatrice, tuttavia non c’è stato verso. Giuseppe e Renata infatti hanno deciso di chiudere la busta e hanno lasciato lo studio.