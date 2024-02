NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Graziana cerca sua madre Maria Stella a C’è Posta Per Te dopo 18 anni di lontananza e di assenza.

La storia di Graziana emoziona il pubblico di C’è Posta Per Te

Anche stasera non mancano le emozioni a C’è Posta Per Te. Nel corso della quarta puntata infatti Maria De Filippi ha raccontato la storia di Graziana, che ha deciso di cercare la madre Maria Stella dopo ben 18 anni di assenza. La giovane donna ha svelato di aver visto per l’ultima la mamma al funerale di suo fratello, venuto a mancare a seguito di un incidente.

Da quel momento la mamma di Graziana, che aveva già lasciato la sua famiglia e suo marito per andare a vivere con un altro uomo, è letteralmente scomparsa dalla circolazione. Graziana tuttavia ha deciso di inviare la posta a sua madre per chiederle spiegazioni, non essendo a conoscenza del reale motivo della sua assenza. Maria Stella ha dunque accettato l’invito e ha deciso di ascoltare le parole di sua figlia.

Graziana a C’è Posta Per Te ha chiesto a sua madre il perché della sua assenza. Maria Stella a quel punto ha svelato di essere stata ripetutamente tradita dal suo ex marito. A seguito dell’ennesima infedeltà, la donna ha scelto di abbandonare la sua famiglia, non riuscendo più a sostenere la difficile situazione. Non avendo un lavoro e una casa tuttavia Maria Stella non ha avuto la possibilità di portare con sé le sue figlie. Ma non solo. La donna ha anche raccontato che sarebbe stato il suo ex marito a impedirle di vedere le bambine. Dopo qualche anno così Maria Stella ha deciso di lasciare la città in cui viveva per trasferirsi altrove.

Graziana nel mentre ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento della mamma e ha usato toni molti duri nei suoi confronti. A cercare di mediare è stata Maria De Filippi che ha provato a spiegare il punto di vista di entrambe. Graziana però dopo essersi sfogata ha deciso di chiudere la busta e di non incontrare sua madre.