Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Marzo 2024

C'è Posta per te

Caterina va a C’è Posta per Te per chiedere scusa al padre dopo aver risposto male alla sua nuova compagna anni prima.

Una figlia chiede perdono al padre a C’è Posta per Te

La terza storia di C’è Posta per Te racconta la vicenda di Caterina, la quale vuole chiedere scusa al padre. Tutto parte nel momento in cui la madre muore a causa di un aneurisma e il padre comincia a provarci con tutte le donne del paese. All’epoca l’emittente della lettera abitava in Belgio e scopre per telefono che il genitore si era messo insieme a un’altra persona.

Tuttavia nel frattempo scopre di avere un tumore al seno e non aveva tempo di pensare alla situazione amorosa del papà. Seguono delle complicazioni e per tale ragione prega Giuseppe di andare da lei per darle una mano ed è proprio quando esce dall’ospedale che iniziano i problemi.

“Ciao papà…” Caterina scrive a #CePostaPerTe per tornare ad abbracciare la sua famiglia! pic.twitter.com/CGdc6SRlyE — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 9, 2024

Caterina decide di tornare al lavoro e mentre sta scaricando un camion pieno di merce interviene la nuova compagna del papà, la signora Emilia. Quest’ultima l’afferra per il braccio e le dice: “Siamo qui per aiutarti, sei appena stata operata“. Tuttavia Caterina reagisce male e risponde: “Non ti azzardare a toccarmi, non sei niente e nessuno. Mi hai rubato mio padre e tu non sei certo mia madre“.

Emilia entra in casa, fa le valigie e insieme al padre di Caterina se ne tornano in Italia. Questa è la storia completa di ciò che è accaduto fino al 2019, ma vediamo com’è andato il confronto in studio.

Il confronto tra Caterina e la famiglia

Ovviamente Caterina chiede scusa per il suo comportamento a tutti i famigliari, ma Giuseppe chiede di poter sentire la versione della figlia. Maria riferisce ogni cosa e poi cerca di fare da mediatrice: “Ogni tanto l’hai pensata in questi quattro anni?“. Il padre risponde affermativamente, ma allo stesso tempo nega di essere stato cercato: “Non ho mai ricevuto alcuna telefonata“. Travolta dalle lacrime Caterina spiega cos’è successo quel nefasto giorno:

“Tra i dolori e le operazioni che avevo subito, mi sento tirare il braccio e mi viene davanti la mamma. Sul momento le ho detto delle cose…

Sono sempre gelosa di mio papà. Emilia è sempre stata sempre carina. Perché siamo così e non siamo una famiglia unita?”.

Giuseppe sente tantissimo la mancanza della figlia e propone: “Io ci faccio pace finché il Signore ci lascia, ma deve chiedere scusa a Emilia“. Caterina fa ciò che le ha chiesto il padre ed Emilia, con gli occhi lucidi, esclama soltanto: “Ti scuso“. Maria De Filippi apre la busta e finalmente si riabbracciano dopo anni.

La storia potrete recuperarla in maniera integrale su Mediaset Infinity.