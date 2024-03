Corinne di C’è posta per te e quell’incredibile somiglianza con l’ex allieva di Amici, Martina Miliddi

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Marzo 2024

C'è Posta per te

Incredibile somiglianza tra Corinne di C’è posta per te e Martina Miliddi di Amici di Maria De Filippi, non trovate?

Stasera a C’è posta per te la storia di Corinne ha attirato l’attenzione degli utenti del web, che ha notato anche una particolare somiglianza con l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Martina Miliddi, ballerina oggi di Viva Rai 2.

La somiglianza tra Corinne di C’è posta per te e Martina Miliddi

La puntata di C’è posta per te tra le tante storie ci ha regalato anche quella di Jessica, arrivata in studio per ritrovare le sue figlie. Ad accettare l’invito la sola Corinne, che come abbiamo visto è stata molto dura e distaccata con sua madre.

Alla fine della fiera Corinne dopo un lungo confronto ha deciso di chiudere la busta, nonostante le richieste di scuse da parte di sua madre Jessica. Quest’ultima si è sentita molto in colpa per aver abbandonato lei e sua sorella ben 11 anni fa. In diversi modi ha provato a riavvicinarsi ma con scarsi risultati.

Il pubblico da casa ha seguito con passione la storia di C’è posta per te e ha notato anche una particolare somiglianza con un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Parliamo di Martina Miliddi, la ricordate? La ballerina ha partecipato all’edizione numero 20 del talent show. Sebbene non abbia trionfato ha comunque ottenuto successo in seguito. Oggi è nel corpo di ballo di Viva Rai 2, trasmissione condotta da Rosario Fiorello.

Sui social dunque in tanti hanno associato questa particolare somiglianza. C’è anche chi sostiene che Corinne di C’è posta per te oltre a Martina Miliddi sia molto simile anche a Giorgia Soleri. Insomma il web si è scatenato per davvero!

Effettivamente Corinne, protagonista dell’ultima puntata di oggi di C’è posta per te ricorda molto l’ex allieva della scuola di Amici, così come Giorgia Soleri. Non trovate?