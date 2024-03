C’è posta, Jessica chiede scusa alla figlia Corinne dopo 11 anni, lei ribatte: “Dicevo che era morta, mi vergognavo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Marzo 2024

C'è Posta per te

Stasera a C’è posta per te Jessica è arrivata in trasmissione per poter chiedere scusa alle sue figlie, dopo aver interrotto bruscamente il loro rapporto. Il rapporto tra loro si è interrotto 11 anni fa. Ma solo una di loro ha accettato l’invito. Avrà aperto la busta Corinne?

C’è posta, Jessica chiede perdono alla figlia

“Questa è la storia di una madre”, così ha inizio il racconto di una delle storie di Maria De Filippi a C’è posta per te. Una madre di nome Jessica ha interrotto bruscamente i rapporti con i suoi cinque figli, 3 dal secondo matrimonio e due dal primo. Alle ultime menzionate Corinne e Michelle, ha voluto inviare l’invito, ma in trasmissione ha accettato di partecipare solo Corinne, che è maggiorenne.

Jessica a C’è posta per te ha rimproverato a sé stessa che avrebbe dovuto lottare per i suoi figli 11 anni fa e affidarsi alle autorità giudiziarie. Non l’ha fatto per paura dell’intervento degli assistenti sociali. Il suo intento è quello di recuperare il rapporto e farle capire che cosa è successo e di non averle mai dimenticate.

Corinne ha accettato l’invito a C’è posta per te e ha dato modo a Jessica di parlare. Quest’ultima ha spiegato che nonostante il tempo passato si sente in colpa e chiede perdono per le tante mancanze avute, avrebbe potuto fare molto di più: “Ti chiedo di darmi anche solo una mezza possibilità, non voglio invadere la tua vita e nemmeno sconvolgerla. Non voglio togliere spazio a chi c’è stato per te, però mi manchi tu e mi manca tua sorella”.

L’unico ricordo che ha conservato in questi anni Corinne è quando lei e sua sorella sono state lasciate con il padre. A C’è posta per te ha raccontato che oggi non la vede più come la sua mamma, si è sentita abbandonata: “Io in questi anni mi vergognavo e dicevo che era morta. Io credo che si sarebbe potuto fare viva in tutti questi anni e non l’ha fatto. Tu non hai fatto niente, ho una famiglia che mi ama”.

Dalla sua Corinne a C’è posta per te ha dichiarato che una madre non abbandona così i propri figli. Jessica ha detto anche di sapere tutto di sua figlia e di seguirla sui social, ma quest’ultima l’ha bloccata e continua a rimuovere i suoi account. Ha persino provato a cercare il fidanzato di sua figlia, ma con scarsi risultati.

Le due hanno continuato a battibeccare per lungo tempo, ma come sarà finita? Corinne ha chiuso la busta, spiegando di avere la consapevolezza di non essere una persona come sua madre, chiedendole di smettere di cercarla! Maria De Filippi le ha fatto notare che è stata proprio lei a recriminare questa cosa e ora la allontana.