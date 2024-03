C’è posta per te: Daniele cerca i figli dopo 4 anni di assenza, loro chiudono la busta ma…

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

C'è Posta per te

Daniele a C’è posta per te ha voluto chiedere perdono ai propri figli per alcuni errori commessi il passato e perché è sparito dalla loro vita 4 anni fa. Ha trovato il coraggio di contattare la trasmissione di Canale 5, loro hanno chiuso la busta ma…

C’è posta, Daniele cerca i figli

Spazio, tra le tante storie di C’è posta per te ancora una volta a una famiglia divisa. Daniele e Francesca hanno raggiunto lo studio e ascrivere è stata proprio lei. Come raccontato, stanno insieme dal 2015. Lui ha avuto due figli, Simone e Andrea dal precedente matrimonio, ma è sparito da 4 anni dalla loro vita.

Daniele dopo essere andato alcune volte in cassa integrazione, la separazione dalla prima moglie, si vergognava di dire di aver fatto vendere la casa alla sua attuale compagna Francesca, l’unica di sua proprietà. “Avevo sbagliato a farla vendere perché ci siamo ritrovati senza un tetto. Mi vergognavo di dire ai miei figli che non avevo più soldi per andare a trovarli, per dargli il mantenimento“, ha spiegato nella lettera a C’è posta per te.

I due ragazzi aperta la busta hanno voluto che a parlare fosse solo lui. A C’è posta per te Daniele ha confessato di essersi vergognato di dire di aver fallito come uomo: “Sono andato in depressione e ho avuto problemi di soldi. Non vi ho dimenticato”.

Maria De Filippi ha svelato a Simone e Andrea perché il loro padre si è allontanato, dato che non ne conoscevano le vere motivazioni. Entrambi hanno ammesso di aver sentito la sua assenza.

Simone ha affermato di sentirsi ferito e di aver voluto sapere il perché: “Sono sempre tuo figlio e non ti avrei giudicato. Al momento non apro la busta. Magari in futuro”. Del suo stesso avviso a C’è posta per te anche il fratello Andrea. Daniele dalla sua ha continuato a chiedere scusa. Sul finire i due ragazzi hanno fatto parlare anche Francesca. Lei ha dichiarato di averlo fatto perché gli vuole bene: “Non ha scelto me al vostro posto. Voi siete al primo posto. Vi voglio bene e vi chiedo la possibilità di rientrare nella vostra vita con rispetto”.

Nonostante queste parole, che Simone e Andrea hanno apprezzato, la busta si è chiusa a C’è posta per te con la possibilità in futuro di poter recuperare il rapporto. Forse non tutto è andato perduto, chissà.