C’è posta: Roberto tradisce per due volte sua moglie e chiede perdono, lei getta le fedi

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Marzo 2024

C'è Posta per te

Una rottura dolorosa quella tra Roberto e Stefania, come raccontato nell’ultima attesissima puntata di C’è posta per te, questa sera. Lui ha voluto riprovare a chiederle perdono e cercare un riavvicinamento dopo dei tradimento. Stefania ha chiesto la separazione lo scorso ottobre. Come sarà finita?

C’è posta, Roberto chiede perdono dopo i tradimenti

Stasera a C’è posta per te si è parlato anche di una rottura. Protagonisti di questa storia sono Roberto e Stefania. Lui ha scritto alla trasmissione perché ha tradito sua moglie per ben due volte. Ha voluto fare questo gesto per chiederle scusa dopo l’errore commesso. Lo scorso ottobre lei l’ha portato dall’avvocato per firmare la separazione.

Lei dopo aver accettato l’invito, ha raggiunto lo studio di C’è posta per te e una volta aperta la busta ha visto un filmato dove ha potuto vedere alcuni momenti vissuti insieme, a partire dalle promesse di matrimonio. Il tutto condito da due brani: “Potremmo ritornare” di Tiziano Ferro e “Sappi amore mio” di Biagio Antonacci. Stefania si è molto commossa.

Roberto chiama #CePostaPerTe per cercare di recuperare la sua storia d’amore con Stefania! pic.twitter.com/ZZKskLQpFb — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

Per diverse volte lei l’ha portato dall’avvocato per chiudere il rapporto, ma poi nessuno dei due ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco la fine del loro matrimonio. L’ultima volta però lei è parsa decisa, come raccontato a C’è posta per te.

Stefania, da donna ferita, ha affermato in trasmissione che ci sono state altre mancanze di rispetto, magari non tradimenti ma che equivalgono: “Tu ti scrivi con altre persone che non sia io è la stessa cosa. Se provi la stessa cosa con altre persone è una mancanza di rispetto per sua moglie e la sua famiglia. Secondo me ha proprio un problema di fedeltà“, ha affermato in trasmissione.

Dalla sua a C’è posta per te Roberto ha detto di essere un’altra persona: “Questa volta faccio sul serio. Voglio cambiare.“. Nel suo discorso il mittente della posta ha aggiunto che davanti a tutta Italia ha voluto fare questo gesto eclatante. Vuole un’ultima possibilità. Stefania dalla sua si è difesa: “Non ho paura di ricadere nella stessa situazione, la mia è una convinzione che lui sia proprio così. Non è stato un cattivo papà, ma è stato molto assente. Io non ci credo e non riesco a fidarmi, l’hai fatto anche tre anni fa. Ho già capito che sei fatto così e sarai sempre così“.

Stefania ha raccontato di aver buttato la fede nuziale nella Senna, a Parigi. Non è tardata la battuta della padrona di casa di C’è posta per te, Maria De Filippi: “Menomale che dovrebbe essere la città degli innamorati“. Com’è finita? Lei ha chiuso la busta.