Cristina, chiamata a C'è posta per te, ha rivelato in che modo si è vendicata del marito e dell'amante dopo i tradimenti

La vendetta di Cristina prima di C’è posta per te

Emanuele ha chiamato C’è posta per te per chiedere scusa alla moglie Cristina dopo alcuni tradimenti avvenuti con una sua ex amica che, di recente era tornata nella loro vita. Lui, infatti, l’aveva ricontattata su Facebook e in poco tempo, dopo aver scoperto che anche lei era sposata, hanno deciso di fare uscite in quattro. Le coppie sono diventate molto amiche, ma a un certo punto le cose cambiano. Jessica, questo il nome dell’amante, comincia ad avere atteggiamenti provocanti verso Emanuele.

Per un mese si vedono e l’uomo tradisce Cristina per tre volte. Un giorno la moglie intercetta un messaggio di Jessica, che manda una canzone a suo marito. Clona, quindi, il telefono del marito e scopre tutto. Pubblica, per vendicarsi, le conversazioni tra i due sui social scrivendo: “Abbiamo condiviso tutto, lei ha pensato bene di condividere anche mio marito. Fate attenzione“. Ma non finisce qui.

Il web, infatti, ha molto criticato alcuni atteggiamenti di Emanuele. Ospite a C’è posta per te ha ammesso che nonostante tutto è sempre stato geloso di Cristina. Tanto da stare molto attento a quello che indossava per uscire e spesso aveva da ridire se andava a prendere un caffè con un’amica o la sorella.

Tale comportamento ha scatenato gli utenti di Twitter, i quali lo hanno attaccato: “Geloso, maschilista, possessivo, traditore“. O ancora: “Emanuele forse non ha capito che Cristina non ha bisogno delle sue promesse e del suo consenso per poter uscire. Non gli è chiaro che lei può fare quello che vuole“. Continuate a seguirci per molte altre news.

Voi cosa ne pensate di questa storia? Fatecelo sapere con un commento. Per recuperare la puntata completa di C’è posta per te potete andare su WittyTV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.