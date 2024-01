“No pasa nada”, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? Cosa è successo dopo C’è posta per te

NEWS | Social

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Nell’ultima puntata di C’è posta per te si è tanto parlato di Flavia e Gianmarco. I due sono tornati insieme dopo la rottura e la chiusura da parte di lei? Scopriamo cosa è successo dopo la puntata del people show e quali sono le novità.

C’è posta per te: Flavia e Gianmarco oggi stanno insieme?

La storia di Flavia e Gianmarco nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te è stata tra le più commentate via social. Oggi i telespettatori si domandano cosa è successo dopo la messa in onda: sono o no tornati insieme dopo i problemi che li hanno portati a una brusca rottura? A darci una risposta sono i profili social dei diretti interessati.

Per chi non sapesse cosa è successo, facciamo un piccolo recap sulla loro storia. In passato Gianmarco ha tradito Flavia. Lei quando l’ha scoperto si è molto arrabbiata e, tra le tante cose, gli ha tagliato tutti i vestiti (forse prendendo spunto da Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea Damante). Lui per provare a riconquistarla ha chiamato C’è posta per te. Lei però non c’è cascata e ha respinto il suo ex, chiudendo la busta e concludendo con una frase usata da lui sui social: “No pasa nada”. Questo è bastato per far diventare il momento un vero e proprio meme sul web.

Quindi ora ci si chiede: Flavia sarà rimasta fedele alla sua scelta fatta a C’è posta per te oppure avrà perdonato Gianmarco? Sbirciando sul suo profilo sembrerebbe che ha ragazza non abbia alcuna intenzione di fare dei passi indietro. Lei racconta la sua vita da single e non mancano scatti insieme ad amici e persone a lei care, con tanto di frecciatine e l’iconica frase che l’ha resa celebre sulle piattaforme virtuali.

In nessuna delle storie pubblicate compare il volto di Gianmarco. Anzi lei ha fatto spesso delle battutine come “24 ore prima dei disastro”, frase postata prima della messa in onda di C’è posta per te. Dunque sembrerebbe che abbia deciso di prendere le distanze e sdrammatizzare sulla rottura. Intanto ha guadagnato parecchi follower (in questo momento è a quota 22,4 mila).

E Gianmarco dopo C’è posta per te si è mostrato con la sua ex (o presunta)? Anche lui sembra godersi la sua vita insieme agli amici. Ma anche in questo caso non c’è traccia di Flavia. Unico dettaglio che lascia dubitare? I due si seguono ancora sui social! Un particolare che potrebbe voler dire tutto e niente. Spesso capita di lasciarsi e comunque lasciare il “segui” su Instagram, anche se un amore è ormai finito. Avranno fatto lo stesso o c’è dell’altro che non sappiamo?