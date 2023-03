NEWS

Nicolò Figini | 11 Marzo 2023

C'è Posta per te

Gianluca è andato a cercare il padre per riallacciare il rapporto con lui e la nuova moglie Jessica. Ecco cos’è successo a C’è Posta per Te

Gianluca cerca il padre a C’è Posta per Te

Gianluca e Federica, la compagna, si presentano a C’è Posta per Te. Il ragazzo vuole capire “se ha un padre o se deve considerarlo morto”. La storia inizia da quando la madre e il padre si separano quando lui ha tre anni. Gianluca dice di essere sempre stato messo in secondo piano rispetto alle relazioni del papà”.

“Dopo tutto quello che ho passato non ce la faccio a chiamarti papà…” #CePostaPerTe pic.twitter.com/OhynhnjAJ1 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Nel 2015 viveva a Roma con la madre. Lorenzo chiede a Luca di andare a vivere con lui a Chieti per lavorare nella sua pasticceria. A un certo punto, il padre lo accusa di essere tornato tardi una sera e di aver detto delle bugie. Jessica rincara la dose e lo rispediscono dalla mamma. Nel 2016 Lorenzo mette al modo un altro figlio e su Facebook scrive: “Queste sono le più grandi gioie della mia vita”. Gianluca tenta di contattarlo perché ci rimane male, ma il papà taglia corto.

Lorenzo spiega la sua versione dei fatti! #CePostaPerTe pic.twitter.com/mkYxrdKK4f — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Il papà insiste che Gianluca chieda scusa a Jessica, ma afferma di non aver intenzione di farlo. Nel 2021 cerca di fare pace tornando nella pasticceria, ma incontra Jessica che lo manda via. Nel 2022 ottiene un chiarimento con il Lorenzo, il quale lo accusa di aver continuato a vedere la sua ex compagna, dalla quale ha avuto due figlie.

Gianluca, tuttavia, riconosce di non essersi comportato bene quando aveva 18 anni. Il papà replica: “Si è comportato male con me e con lei, ma la cosa grave è che hai continuato a contattare la mia seconda ex moglie”. Tuttavia ha anche ammesso di volergli ancora bene e nel mentre Maria prova ad appianare le divergenze: “Pensa a quanto per lui è stato un macello”. Jessica, in seguito, ha dichiarato di non essere arrabbiata per le bugie: “Io gli ho voluto e gli voglio bene perché è suo figlio, ma non doveva fare questa cosa con la sua ex moglie. Gli ha fatto del male”.

Alla fine Maria è riuscita a fargli aprire la busta con il sostegno di Jessica. Continuate a seguirci per tante altre news su C'è posta per Te.