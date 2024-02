NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Tiziana, pensando di essere stata tradita, lascia Enzo dopo aver assunto un investigatore. Lui la cerca a C’è Posta Per Te

Questa sera a C’è Posta Per Te Maria De Filippi ha raccontato la storia di Enzo, che ha cercato la compagna Tiziana dopo essere stato lasciato a seguito di un presunto tradimento.

La storia di Enzo e Tiziana a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno della quarta puntata di C’è Posta Per Te e anche stasera non mancano le emozioni. Maria De Filippi ha infatti raccontato la storia di Enzo, che ha deciso di inviare la posta alla sua compagna Tiziana, dopo essere stato lasciato da circa un mese e mezzo dopo anni di convivenza. La donna infatti, pensando di essere stata tradita, ha deciso di chiudere la relazione. Enzo ha così raccontato alcuni episodi legati alla gelosia di Tiziana, che a sua detta lo avrebbe anche costretto a chiudere il profilo Facebook.

L’uomo ammette di aver fatto il piacione con una collega, senza però aver mai tradito la sua donna. Tiziana, dopo aver notato alcuni dettagli sospetti, assume un investigatore privato, che mette un GPS nella macchina di Enzo. Ma non solo. La donna nasconde infatti anche un registratore nell’auto e riesce così a ottenere alcune registrazioni compromettenti tra Enzo e la sua collega e a quel punto decide di lasciarlo.

Nello studio di C’è Posta Per Te Enzo ha provato a dare la sua versione dei fatti, giurando nuovamente di non aver mai tradito Tiziana. Quest’ultima tuttavia ha svelato la sua verità, facendo chiarezza anche sulla chiusura del profilo Facebook. Tiziana infatti ha raccontato che il suo compagno avrebbe chiesto l’amicizia a diverse donne e a quel punto lo avrebbe invitato a eliminare il profilo dal noto social. Ma non solo.

Tiziana ha anche spiegato di aver assunto l’investigatore per andare a fondo sulla questione. La donna ha così scoperto come Enzo si allontanasse spesso con la sua collega, beccando anche una conversazione piccante tra i due.

Tiziana intanto è apparsa inizialmente irremovibile. Maria De Filippi le ha così provate di tutte e alla fine è riuscita a convincerla ad aprire la busta.