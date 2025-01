A C’è posta per te è stata raccontata la storia di Lina, la quale ha scoperto il tradimento del fidanzato e di come si è vendicata

Ieri sera a C’è posta per te, nel corso della prima puntata, è stata raccontata la storia di Alessandro e Lina, la quale ha trovato il modo di vendicarsi del tradimento del fidanzato.

La storia di Lina e Alessandro a C’è posta per te

La prima puntata di C’è posta per te ha avuto come protagonisti Alessandro e la fidanzata Lina. Il primo ha 33 anni e, in momenti diversi della relazione, ha contattato altre due ragazze sui social. Una l’ha conosciuta sul luogo di lavoro, ma la compagna lo ha perdonato, mentre la seconda l’ha trovata sui social.

Lina gli ha recriminato il fatto che questa persona fosse molto più giovane, di soli 19 anni, e Alessandro si è scusato in tutti i modi supplicando di perdonarlo. La fidanzata ha anche confermato di aver scoperto alcune chat dopo aver clonato il WhatsApp del fidanzato sul computer.

Per tale motivo ha avuto modo di recuperare tutte le conversazioni tra i due, ma non si è fermata qui. A quanto pare, infatti, Lina ha contattato la ragazza e dopo averle raccontato tutta la storia si sono fatte un selfie per poi mandarlo direttamente ad Alessandro.

La storia di C’è posta per te ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, tra risate e critiche a entrambi. Ma com’è finita? Alla fine, dopo un’opera di convincimento da parte della De Filippi, Lina ha deciso di aprire la busta e di dare un’altra possibilità ancora al compagno.

Questa storia di C’è posta per te va ad aggiungersi alle tante altre andate in onda e che nella maggior parte dei casi hanno avuto un lieto fine. Solo una volta, infatti, il destinatario della busta ha deciso di non perdonare il mittente, tornando a casa.