Ieri sera, nel corso della prima puntata di Ora o mai più, Pago ha raccontato le sue difficoltà che lo hanno portato alla partecipazione a Temptation Island.

La confessione di Pago a Ora o mai più

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ora o mai più con la conduzione di Marco Liorni. Se prendiamo in considerazione i social, gli utenti hanno molto apprezzato il programma e ha avuto l’occasione di rituffarsi nelle canzoni che hanno fatto parte della colonna sonora della propria vita.

Nel corso dell’appuntamento, inoltre, i protagonisti hanno avuto modo di raccontare una parte della loro storia e tra questi abbiamo visto anche Pago. Il cantante, infatti, ha rivelato di aver cominciato la sua carriera in questo ambito dopo aver messo da parte la passione per il tennis.

LEGGI ANCHE: Ora o mai più, la classifica della prima puntata: chi ha vinto

Ha fatto una riflessione sul successo e poi ha trattato anche l’argomento relativo ai reality ai quali ha partecipato. Spesso, infatti, i fan gli chiedono come mai ha preso parte al Grande Fratello e a Temptation Island:

“Per i soldi, porca miseria. Quando ho fatto Temptation Island non avevo più un euro. Stiamo parlando del 2019, fatevi due conti da quanti anni erano passati dal 2005. Non avevo più niente”.

LEGGI ANCHE: C’è Posta Per Te, Denny accetta l’invito per conoscere Maria

Ricordiamo, infatti, che quell’anno Pago è andato nel reality prodotto da Maria De Filippi insieme alla fidanzata Serena. I due, nel corso del tempo, hanno avuto una relazione fatta di alti e bassi, come tutte le coppie. Oggi però sono tornati insieme e chissà che presto non possano convolare a nozze, come anticipato in qualche modo in una puntata di Verissimo in onda a fine novembre 2024.

Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso. Nel mentre, ricordiamo che le prossime puntate di Ora o mai più andranno in onda ogni sabato sfidandosi contro C’è posta per te.