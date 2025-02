Questa sera a C’è posta per te Mahmood è stato protagonista di una bellissima sorpresa. Il cantante ha regalato la sua collana a Claudia, destinataria della posta. Ma non è stato l’unico dono speciale!

C’è posta per te, il regalo speciale di Mahmood

Questa sera su Canale 5 è tornato l’appuntamento del sabato preferito dagli italiani: C’è posta per te! Come ogni puntata stasera Maria De Filippi ha avuto con sé due ospiti d’eccezione come Paulo Dybala a e Mahmood e ha anche raccontato le storie di tante famiglie.

Proprio il cantante è stato protagonista di una bellissima sorpresa. Francesco ci ha tenuto a raccontare quanto vissuto con la sua dolce metà Claudia, che ha dovuto affrontare una sfida molto difficile. La ragazza si è trovata ad avere a che fare con un tumore, ma oggi fortunatamente l’ha superato. Francesco quindi ha scritto a C’è posta per te per dimostrarle tutto il suo amore e regalarle Mahmood come sorpresa.

L’artista ha seguito con grande attenzione la loro storia e non appena è arrivato in studio per abbracciare finalmente Claudia, ha speso parole al miele per la coppia, sostenendo di stimarli entrambi: “Un amore così non si vede tutti i giorni”. Poi ha aggiunto: “Mi sono emozionato anch’io, ragazzi”.

Successivamente Mahmood ha sorpreso Claudia con una bellissima sorpresa. Il cantante infatti le ha regalato una sua collana, che in questi anni gli ha portato sempre tanta fortuna. Quindi un simbolo davvero molto speciale e importante per lui, ma non è il solo.

Questo perché dopo aver consegnato la sua collana a Claudia, Mahmood ha anche deciso di dare altri due doni molto speciali alla coppia: un viaggio a New York, ma anche due pass per assistere a uno dei suoi concerti. Una serata davvero da incorniciare per la coppia, con il cantante molto emozionato per questo dolce momento.