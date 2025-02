Stasera Maria De Filippi a C’è posta per te ha indossato un tubino bianco da un costo che va oltre i 1000 Euro e vanta la firma di Victoria Bechkam! Particolarità di tutto questo? Non è la prima volta che la conduttrice veste questo capo.

L’abito indossato da Maria De Filippi

I look di Maria De Filippi sono sempre impeccabili e anche a C’è posta per te la conduttrice indossa abiti molto eleganti e ricercatissimi tra gli utenti, curiosi di scoprire brand e costo. Ebbene per la sesta puntata di questa sera la presentatrice del people show ha scelto un vestito che già le abbiamo visto in altre occasioni.

Si tratta di un tubino bianco che vanta la firma di Victoria Beckham. Come mostrato ha una gonna che arriva sopra il ginocchio, delle maniche corte, il bustier a girocollo. Ma qual è il suo costo del tubino sfoggiato da Maria De Filippi? A rivelarlo è stato Fanpage.it che ha informato come sugli e-commerce, viene venduto a 1.090 euro.

Come abbiamo detto non è la prima volta che Maria De Filippi ha vestito questo brand e nel dettaglio questo abito, scegliendo però degli altri colori. Per esempio ne aveva già sfoggiato uno arancione e lo scorso anno ne aveva scelto altri di tonalità differenti dal celeste al verde.

In ogni caso, al di là della sua scelta, Maria De Filippi risulta sempre impeccabile ed elegante nei suoi programmi. Riesce sempre a stupire mettendo in mostra uno stile dal più casual al più elegante. Come al solito dimostra di essere una regina anche in questo, non trovate?