Alex Belli ha lasciato Delia Duran: il tweet di addio

1 Alex Belli ha lasciato Delia Duran

L’intervento di Alex Belli durante la puntata di ieri sera ha suscitato diverse reazioni al GF Vip. L’attore è tornato nella Casa per fare il punto della situazione con Soleil e Delia, ma le due non sembrano troppo convinte per motivi differenti. Delia Duran si dice ancora molto delusa da suo marito e sempre più confusa, così come sembra esserlo anche Soleil Sorge, la quale però potrebbe seguire il consiglio di Gianmaria Antinolfi distaccandosi totalmente da questo triangolo.

Intanto Alex Belli sembra aver preso una decisione (forse definitiva) sul suo rapporto con Delia Duran, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte da quest’ultima nelle scorse ore, come vedremo in seguito. L’ex gieffino si è lasciato andare a uno sfogo su Twitter, dove ha confessato di esserci rimasto molto male e di essere stupito dalle parole di sua moglie:

«Amore mio. Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole». A questo punto Alex Belli ha aggiunto: «Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola».

Il tweet di Alex Belli

Le sue ultime affermazioni sembrano essere un messaggio d’addio. Alex Belli ha quindi lasciato davvero Delia Duran? La risposta definitiva arriverà probabilmente durante la puntata di lunedì dopo questo tweet. Come reagirà la modella?

Intanto Delia Duran ha avuto già una prima reazione a seguito dell’incontro con Alex Belli….