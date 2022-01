L’offerta di lavoro a Simone a C’è posta per te

Nuovo appuntamento questa sera su Canale 5 con C’è posta per te. La quarta puntata del people show, come al solito, ci regala davvero tante emozioni, storie toccanti e non soltanto per le sorprese che vedono come ‘regali’ Roberto Mancini e Marco Bocci.

Questa sera proprio nella sorpresa che vede protagonista il CT della Nazionale. Un ragazzo, di nome Simone ha perso il suo lavoro e la sua compagna Martina ha deciso di fargli una sorpresa per ringraziarlo. Simone, infatti, è un papà a tempo pieno di due figli e si occupa della casa e della famiglia. Martina gli ha scritto una lunga e commovente lettera per poi chiedergli di fare una promessa: “non dire più di essere un fallito”.

“Sognavo di renderti felice e in questo sento di aver fallito” #CePostaPerTe pic.twitter.com/0Ja1LcfgLO — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 29, 2022

Oltre alla presenza di Roberto Mancini che ha portato al ragazzo tanto coraggio e una maglia autografata di Ciro Immobile, ha ricevuto anche dei doni per i suoi bambini. Ma non è finita qui. E sì, perché C’è posta per te non smette di sorprendere. Il proprietario di una ditta edile, infatti, si è presentato in studio per dargli un lavoro: si tratta di un contratto di 6 mesi, che spera di poter rinnovare a Simone.

Noi di Novella2000.it facciamo il nostro in bocca al lupo a Simone e alla sua famiglia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.