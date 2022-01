Ex protagonista di Temptation Island esce dal carcere e posta il video sui social

1 Alessio Bruno esce dal carcere

Vi ricordate di Alessio Bruno? Durante la quarta edizione di Temptation Island lui partecipò insieme all’allora fidanzata Valeria Bigella. I due seccessivamente interruppero la relazione per evidenti problemi di coppia. Finita questa storia lui aveva intrapreso una relazione con Eleonora D’Alessandro, presentatrice e modella.

Nel 2019 Alessio Bruno fu arrestato per spaccio di droga. Gli agenti lo avevano fermato nella sua macchina in zona Tiburtina a Roma. E lo avevano trovato in possesso di alcune sostanze stupefacenti. Ma il motivo di questa attività illegale sarebbe stato legato proprio alla sua fidanzata di quel periodo. Infatti Fanpage.it riportò: “Alessio Bruno, ora fidanzato della presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro ha ammesso davanti nel corso dell’udienza di svolgere l’attività di spacciatore da circa un mese poiché la nuova fidanzata guadagna molto più di lui. Una ragione che l’ha spinto a dedicarsi alla rischiosa ma remunerativa attività extralegale.”

A suo tempo Eleonora D’Alessandro fece alcune dichiarazioni tramite i suoi canali social per commentare l’accaduto:

“Non avrei mai voluto scrivere tutto questo! Vista la situazione voglio e posso esprimermi il meno possibile. ma dato che c’è un processo in corso e quindi Alessio non è autorizzato all’utilizzo dei mezzi di comunicazione e social, vorrei dire io qualche parole. Non sono qui né a difenderlo né a prendere le sue parti. ma Alessio HA SBAGLIATO, sa bene ciò che ha fatto e DEVE pagare per questo. Per il resto? L’amore non svanisce da un giorno all’altro: io lo amo follemente… PERCHE’ AMO LA PERSONA CHE E’, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane.

Dunque continuate pure a fare e scrivere ciò che ritenete opportuno. Io so quello che lui sta passando: guardo negli occhi un uomo deluso da se stesso ma con la voglia di cambiare. Un uomo che sta prendendo consapevolezza di ciò che conta davvero. Ma anche di quanto sia doloroso vedere star male, a causa propria, le persone che si amano davvero. Facendo questo ha deluso tutta la sua famiglia, le persone che gli stavano vicino e soprattutto ME. Me che vivendo la realtà lavorativa del suo negozio d’abbigliamento e poi delle sue attività di compravendita di macchinari, mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere. Ma io guardo Ale e lo valuto per la voglia che ha di rimediare”.

Oggi, dopo 2 anni e otto mesi (questa la condanna imputata all’ex di Temptation Island), Alessio Bruno è uscito dal carcere. E ha condiviso il momento con un video sui social. Ecco il post…