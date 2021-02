1 Il sosia del duca di Bridgerton a C’è posta per te

Come ogni sabato, ieri sera a far compagnia ai telespettatori è tornata una nuova puntata di C’è posta per te, condotta ovviamente da Maria De Filippi. Tante le storie raccontate dalla conduttrice e gli ospiti in studio non sono mancati. Dal bomber della Lazio, Ciro Immobile in compagnia di sua moglie Jessica, all’attore romano Claudio Amendola.

Ad attirare l’attenzione non solo il racconto di Elena, che ha ricevuto un bellissimo regalo dalla presentatrice, ma anche il pubblico presente in studio. Qualcuno infatti ha notato che un ragazzo inquadrato sia il sosia di un personaggio molto noto. Il giovane in questione, come mostrato nella foto sottostante, somiglia tantissimo ad uno degli attori più amati di recente (e considerato un sex symbol): Regé Jean Page. Il britannico ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla serie del momento Bridgerton, dove interpreta il ruolo dell’affascinante Simon Basset, duca di Hastings.

Ed ecco la foto spuntata su Twitter del sosia del duca presente in puntata a C’è posta per te.

E anche questa sera c'è un cast d'eccezione. Per gli appassionati di #Bridgerton ecco a voi il duca di Hastings ✨#cepostaperte pic.twitter.com/N4DeKUc4QT — Ypsilon🐍☀ (@_viperella_) February 6, 2021

Regé Jean Page, sebbene abbia all’attivo importanti collaborazioni, solo di recente sembra aver ottenuto più successo del dovuto, grazie proprio alla serie di Netflix, che sta spopolando nonostante sia solo alla prima stagione (formata da 8 episodi). Tra i tanti lavori in campo cinematografico ricordiamo, Harry Potter e i doni della morte, ma ancora Survivor, Macchine mortali e Sylvie’s Love.

Insomma un bel complimento per il ragazzo presente in studio a C’è posta per te, che si sentirà sicuramente lusingato da chi sostiene sia il sosia di Regé Jean Page. La somiglianza c’è tutta, bisogna ammetterlo!