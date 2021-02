1 Il gesto di Maria De Filippi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te, che come ogni settimana ha tenuto incollatati davanti al televisore milioni di italiani. Nel corso della serata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che coinvolge proprio Maria De Filippi. Inaspettatamente infatti alla fine della prima storia regalo, con ospiti Ciro Immobile e sua moglie Jessica, la conduttrice ha regalato un suo abito ad Elena, protagonista del momento e destinataria della posta. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è successo.

La prima storia della scorsa puntata di C’è Posta Per Te è stata proprio quella di Elena, una giovane donna di 33 anni che si è ritrovata da sola con due bambine dopo l’improvvisa morte di suo marito, dovuta ad un terribile incidente stradale. Ai tempi Elena era incinta, tuttavia non si è mai persa d’animo e con estremo coraggio ed una grande forza è andata avanti sostenendo anche il resto della famiglia, che ieri ha così deciso di farle una gradita sorpresa.

La mamma, il fratello e la sorella di Elena le hanno così inviato la posta, chiamando anche Ciro Immobile e sua moglie Jessica, essendo suo marito un grande tifoso della Lazio. Al momento dei saluti però è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio Maria De Filippi ha chiesto ad Elena se le facesse piacere ricevere un regalo un suo abito, che la conduttrice ha indossato in una delle ultime puntate di C’è Posta Per Te. A quel punto la giovane donna ha accetto con grande emozione, e così la presentatrice le ha donato il suo vestito.

Si tratta di un abito firmato Yves Saint Laurent, che ha un costo di 1200 euro. Il gesto della De Filippi naturalmente non è passato inosservato, e in molti sul web hanno apprezzato questo speciale regalo.