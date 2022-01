Stefano cerca moglie a C’è posta per te

Dopo la storia di Simone che ha ritrovato un lavoro dopo anni di disoccupazione, a C’è posta per te c’è spazio ancora per altre emozioni. Si è ripresa una vecchia storia di un anno fa che vede protagonista il signor Stefano (92 anni) che cercava una signora, la figlia del barbiere. Lei ha ammesso delle cose che coincidevano con il racconto, ma è convinto che lui la stia prendendo in giro. Stefano, però, non si è demoralizzato ed è ritornato per cercare la sua dolce metà e sposarsi.

Vi ricordate del signor Stefano? È tornato a #CePostaPerTe e questa volta cerca moglie! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? pic.twitter.com/U8bxU32Tdm — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 29, 2022

Attraverso una serie di informazioni la squadra di C’è posta per te ha trovato sei signore, tutte single. La prima è Maria Antonia, che ha giustamente detto di non conoscerlo. Così Maria ha spiegato la situazione e il signor Stefano si è presentato. Ha raccontato dove vive, per poi concludere: “Adesso il mio cuore appartiene a te se tu vuoi sposarmi”. Maria Antonia ha ringraziato ma detto che, per scelta, non accetta la proposta. La seconda donna è Angela di 100 anni. Lui dopo averla vista sembra contrariato, ma Maria ha provato a convincerlo di restare quantomeno amici. Stefano ha accettato l’idea e ha spiegato la sua posizione, chiedendole di diventare sua amica. Angela ha risposto: “Ho solo un amico ed è l’amore misericordioso che sta in cielo”, dunque anche in questo caso risposta negativa.

Una presentazione a cui nessuna donna può resistere! 😂 #CePostaPerTe pic.twitter.com/eOt7OPc6ai — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 29, 2022

Ma i “casting” di C’è posta per te non sono finiti. La terza e la quarta sono due sorelle, ma Stefano sembra essere interessato solo a una delle due. Lilla e Maria hanno dato la possibilità di parlare e lui ha ricominciato con il solito racconto. Entrambe però hanno detto di no. Si è passati a Maria Franca, una signora vedova. Anche lei ha accettato l’invito e Stefano si è nuovamente presentato a lei, chiedendole di sposarlo. Anche la signora Maria Franca è scoppiata in una grassa risata, come le precedenti e ha detto di no. L’ultima signora si chiama invece Italia.

Stefano, vista la consegna dell’invito di C’è posta per te, si è detto poco convinto. Ha comunque la salutato la signora Italia, che ha replicato con un secco “no, grazie”. Insomma la situazione si è conclusa con un nulla di fatto e lui torna a casa ancora single. Ha preferito anche non consegnare le rose che aveva portato per loro, ma a una persona del pubblico. Maria De Filippi gli ha promesso però che lo farà ritornare un’altra volta!

