1 Il legame tra Cecilia Cantarano e Laura Pausini

Sono ormai mesi che Cecilia Cantarano è una dei volti più amati e seguiti del web. Come sappiamo la giovane influencer ha raggiunto il successo su TikTok, dove è seguita da quasi tre milioni di utenti, tuttavia la sua vera passione è la musica. Per questo motivo nel 2019 la Cantarano ha pubblicato anche due singoli, Sagapò ed Effetto Blur, che hanno ottenuto un discreto successo. Grazie ai suoi brani, Cecilia ha potuto partecipare anche agli MTV Awards e al varietà Stasera Tutto è Possibile, che come è noto è stato condotto da Stefano De Martino.

Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha portato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica. È stato infatti notato come la Cantarano abbia un inaspettato legame con nientemeno che con Laura Pausini! Ma cosa lega la tiktoker alla cantante italiana più famosa al mondo (reduce dalla nomination agli Oscar, e dalla vittoria del Golden Globe e del Nastro d’Argento)? Andiamo a scoprirlo.

Non tutti sanno che da qualche mese Cecilia Cantarano frequenta il cantante Holden. Solo recentemente i due hanno però ufficializzato la relazione, che naturalmente non è passata inosservata. Ma chi è questo giovane artista romano che negli ultimi mesi ha ottenuto un enorme successo? Si tratta di Joseph Carta, figlio di Paola Carta, che come è noto da ben più di 16 anni è il compagno di Laura Pausini! Dall’amore tra il chitarrista e la nostra icona italiana nel mondo nel 2013 è nata anche una figlia, Paola, e possiamo dunque dire che la cantante romagnola è in qualche modo la “suocera” della Cantarano.

Pur non essendo Joseph figlio di Laura, da sempre i due hanno un legame speciale, e senza dubbio il giovane artista potrebbe già aver presentato Cecilia alla sua famiglia. Nel mentre proprio Holden qualche tempo fa nel corso di un’intervista ha svelato come vive il fatto di essere un figlio d’arte. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.