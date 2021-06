1 Nastro d’Argento a Laura Pausini

Il Nastro d’Argento è il premio cinematografico più antico e dal 1999 viene assegnato anche per la miglior canzone originale. A vincerlo sono stati in tanti, da Luciano Ligabue a Carmen Consoli o ancora Vasco Rossi e Giorgia. Adesso a trionfare è Laura Pausini con la sua Io Sì (Seen), colonna sonora de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con protagonista l’immensa Sophia Loren.

La cantante italiana più amata al mondo aggiunge al suo palmarès un altro importantissimo premio, insieme agli altri riconoscimenti ottenuti dal 1993 ad oggi, ma anche a quelli ricevuti nel corso dell’ultimo anno, proprio grazie a Io Sì (Seen). Dall’Hollywood Music in Media Awards nella categoria Best Outstanding Song – Feature Film o ancora il Satellite Award.

Poi ancora la nomination agli Oscar 2021, ma anche la vittoria del Golden Globes 2021 per la Migliore Canzone Originale. Se ha sfiorato la vittoria ai David di Donatello, ora arrivano i Nastri d’Argento dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che non fanno che ribadire la potenza di un’artista come Laura Pausini.

Il brano, che segna la prima collaborazione con Diane Warren, vede anche la meravigliosa penna di Niccolò Agliardi, co-autore di moltissimi successi di Laura Pausini, come Invece No, giusto per citarne uno. Ecco quanto si legge su cinemagazineweb.it:

“Nastro d’Argento per Laura Pausini, interprete e autrice della migliore canzone originale 2021, Io sì (Seen) Atlantic/Warner del film originale Netflix The Life Ahead – /La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Un premio che entra nel suo palmarès dopo la vittoria del Golden Globe e la candidatura agli Oscar® 2021, e si aggiunge al Grammy e a ben quattro Latin Grammy Awards”.

Si apprende. Poco dopo l’annuncio Laura Pausini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni…