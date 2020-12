1 Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Cecilia Capriotti dice la sua sui Me Contro Te, ma fa una gaffe: ecco cosa è accaduto e le parole dell’attrice

Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando Cecilia Capriotti ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’attrice nel mentre si è già integrata alla perfezione nel gruppo e in breve ha conquistato il cuore del web e del pubblico. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato la gieffina al centro dell’attenzione. Mentre chiacchierava con Samantha de Grenet di sua figlia infatti la Capriotti ha detto la sua sui Me Contro Te, il celebre duo che ormai da tempo ha conquistato i più piccoli. Cecilia ha così svelato che anche la sua bambina è una grande fan di Luì e Sofì e ogni giorno li segue con grande dedizione.

Tuttavia parlando dei Me Contro Te, Cecilia Capriotti ha fatto una piccola gaffe, etichettando il duo come “defi***nti”. Tuttavia resasi conto subito dell’accaduto, l’attrice ha cercato di rimediare, ma il momento non è sfuggito alle orecchie degli utenti più attenti del web. Queste le parole della Capriotti a riguardo:

“Lei vuole i Me Contro Te. Io spesso giro e cerco di farle vedere un film, ma lei vuole i Me Contro Te, questi due che fanno lo Slime, gliel’ho dovuto anche comprare. Sono due defi***nti. Quei due ragazzi molto bravi”.

Cecilia e "l'amore sconfinato" per i Me Contro Te @mecontrote La tocca pianissimo ⚰️⚰️😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/5pNstTnFDO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

Naturalmente la gaffe di Cecilia Capriotti non è passata inosservata, e le parole dell’attrice sui Me Contro Te hanno fatto in breve il giro del web. Nel mentre il duo si prepara al lancio del suo secondo film, che sarebbe dovuto uscire tra pochi giorni. Rivediamo di più in merito.