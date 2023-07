NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Il presunto annuncio di Cecilia Rodriguez

Non molto tempo fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che presto si sposeranno. Tuttavia la data delle nozze non è ancora stata annunciata con precisione. Più volte i loro fan glielo hanno chiesto e finalmente l’influencer ha voluto soddisfare questa curiosità:

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro.

Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

In queste ore, tuttavia, si sta diffondendo un nuovo gossip. Si tratta di un rumor per il semplice fatto che al momento non è ancora stato detto nulla dai principali interessati in maniera esplicita. Il tutto è avvenuto tramite la pubblicazione all’interno di una gallery su Instagram.

Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, alcune ore fa Cecilia Rodriguez ha pubblicato una serie di immagini che la ritraggono insieme al suo compagno a Trento. Una piccola vacanza insieme ai loro cagnolini. Niente di strano se non fosse per la seconda immagine all’interno della quale troviamo un cappellino e delle scarpette per un neonato.

I fan a questo punto si sono convinti che Cecilia sia in dolce attesa. Tra i commenti del post scrivono: “Il significato della seconda foto secondo me è palese“. E qual è il vostro parere? Per adesso Ignazio e Cecilia non hanno rotto ancora il silenzio. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero farlo.

