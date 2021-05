1 La critica di Cecilia Rodriguez

Non solo Giulia Salemi ha avuto qualcosa da ridire a proposito del regolamento de L’Isola dei Famosi ieri sera. Una critica è arrivata, infatti, anche da parte di Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina nella mattinata di oggi, dopo la puntata di ieri, ha realizzato alcune storie su Instagram dove ha espresso il suo disappunto.

Cecilia Rodriguez ci ha tenuto a prendere le difese del suo fidanzato e naufrago del reality, Ignazio Moser, che a detta sua si è trovato ingiustamente in nomination. Poco prima l’imprenditore aveva ricevuto l’incarico di leader e ha dovuto scontrarsi con Isolde Kostner, anche lei leader. Questo avrebbe permesso ad uno dei due di essere immune dalle nomination, mentre l’altro avrebbe dovuto affrontare il televoto.

Ad avere la peggio è stato proprio Ignazio Moser, che ora si trova a doversi sfidare con Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. Questo meccanismo non è andato molto a genio a Cecilia Rodriguez, la quale ha contestato la decisione tra le storie di Instagram. Ma leggiamo le sue parole in merito a questa situazione:

“Io non so come state voi. Oggi è una giornata particolare ed è un weekend un po’ così. Ma volevo parlare un po’ con voi per sapere cosa ne pensate di questa puntata, per me abbastanza ingiusta. Non si è mai visto nella storia de L’Isola dei Famosi che un leader vada in nomination”.

Ha fin da subito attaccato Cecilia Rodriguez, piuttosto infastidita. E ancora a proposito di questo ha aggiunto, invitando poi i fan a supportare il suo fidanzato: “Fossi stata una di loro non avrei fatto nessuna prova, perché voglio dire.. uno spende tutte queste energie e poi si ritrova in nomination? Bah. Poi ne riparliamo, ma dobbiamo salvare Nachito”.

Con queste parole Cecilia Rodriguez ha commentato questa situazione. Lo ha fatto poco dopo anche con i fan, tramite il box delle domande. Tutti si sono schierati dalla sua parte. A proposito di Isola, in una recente intervista la Rodriguez ha parlato di com’è nata l’idea da parte del suo fidanzato di candidarsi come naufrago…