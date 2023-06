NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

Fedez

Spunta il vecchio video di Luis Sal

In queste ore la lite tra Luis Sal e Fedez sta facendo discutere il web. Come sappiamo dopo mesi di lontananza, due giorni fa il rapper ha finalmente rotto il silenzio, rivelando cosa è accaduto con l’influencer, che nel mentre ha lasciato definitivamente il podcast Muschio Selvaggio. Poche ore dopo però a intervenire è stato lo stesso Luis, che con un video pubblicato su YouTube ha dato la sua versione dei fatti, lanciando delle accuse al suo collega e a quanto pare ormai ex amico. Sal ha così affermato:

“Muschio Selvaggio non doveva essere un altro luogo dove si parlava di lui. Queste premesse con il tempo sono venute a mancare. Glielo faccio notare io da amico, glielo ho fatto notare in tanti modi, anche con un video in cui muovo una velata critica. E glielo fate notare anche voi nei commenti. Fedez interrompe, Fedez parla sopra gli ospiti. […] Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Sono su questo canale perché mi preme. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente”.

Come si evince dal suo discorso, Luis Sal menziona un video in cui critica velatamente Fedez, e così in queste ore gli utenti sono andati a ripescare proprio quel filmato, che in breve ha iniziato a fare il giro dei social. Nella clip in questione vediamo l’influencer imitare il rapper, portando alla luce alcuni atteggiamenti di Federico che non andrebbero a genio a Luis. Questo il video che sta facendo discutere:

Pare dunque che tra Luis e Fedez si sia venuta a creare un’importante frattura, e non è chiaro cosa potrebbe accadere nelle prossime ore tra i due. Che il cantante e l’influencer riescano a chiarire le incomprensioni? Non resta che attendere per scoprirlo.