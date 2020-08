1 Cecilia Rodriguez canta una canzone, che alcuni hanno interpretato come una frecciatina al fidanzato (o ex) Ignazio Moser. Il video

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembrano essere sempre più lontani e nelle scorse ore, in tanti, hanno interpretato un gesto della sorella di Belen (a sua volta lontana da Stefano De Martino) come una chiara frecciatina all’imprenditore veneto.

Alcuni fan hanno contattato Deianira Marzano, che spesso ha parlato di questa vicenda nelle sue storie. Degli utenti hanno fatto notare come Cecilia Rodriguez, ripresa dalla sorella maggiore, abbia intonato alcuni versi (o meglio una frase specifica) della canzone di Ozuna, Se preparó. Nel dettaglio:

“Porque su novio a ella la engañaba”

Che tradotto in italiano, sarebbe: ‘Perché il suo ragazzo la tradiva’. Proprio quelle parole devono aver fatto riflettere Cecilia Rodriguez e Belen, che hanno prima ironizzato e poi deciso di cambiare brano. Che quel pezzo specifico abbia ricordato lei qualcosa? Ecco dunque il video di Cecilia Rodriguez, a cui facciamo riferimento, che mostra ciò che vi abbiamo appena raccontato per iscritto…

Video tratto dalle Instagram Stories di Belen Rodriguez

Inizialmente, come possiamo ben vedere, Cecilia Rodriguez appare piuttosto spavalda e disinvolta, ma in un attimo cambia completamente espressione, proprio dopo aver pronunciato la strofa della canzone di Ozuna. In tanti hanno quindi collegato la reazione di Chechu come un riferimento a Ignazio, con il quale sta attraversando una crisi mai vista in precedenza e che li ha portati a trascorrere gran parte del periodo estivo lontani.

Sarà davvero una frecciatina a Ignazio Moser, oppure Cecilia Rodriguez, resasi conto delle parole della canzone, abbia preferito optare per altro proprio per non alimentare ulteriormente i chiacchiericci? Ad ora non ci è dato saperlo. Intanto le notizie sulla coppia non sono finite qui…