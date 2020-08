Belen Rodriguez e Stefano De Martino: amore al capolinea?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sulla copertina del nuovo numero di Novella 2000. L’amore tra la showgirl e il ballerino è davvero giunto al capolinea?

Protagonisti di questa rovente estate sono stati Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e senza dubbio la fine del loro matrimonio (per la seconda volta) ha fatto a lungo discutere in questi mesi. La showgirl argentina e il ballerino ex protagonista di Amici di Maria De Filippi questa settimana finiscono sulla copertina del nuovo numero di Novella 2000, in edicola da mercoledì 26 agosto. Gisella Desiderato sulla rivista diretta da Roberto Alessi ci ricorda tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane, partendo dall’esclusiva di Dagospia, passando per il nuovo flirt di Belen, fino ad arrivare alla domanda che tutti noi ci poniamo: l’amore tra la Rodriguez e De Martino è davvero giunto al capolinea?

Come ricorderemo, solo lo scorso anno tra Belen e Stefano era scattato il ritorno di fiamma, con estrema gioia di tutti i fan della coppia, che da tempo speravano in un riavvicinamento. Tutto sembrava procedere a gonfie vele per i due, fino a quando lo scorso luglio non è esplosa la bomba di Dagospia. Roberto D’Agostino ha infatti svelato in esclusiva la presunta relazione clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi, raccontando tutti i dettagli di quello che sarebbe accaduto. Naturalmente l’affaire è stato immediatamente smentito da parte dei diretti interessati, tra cui la Rodriguez stessa.

Nel mentre Alessia Marcuzzi ha smentito anche le voci di una crisi con Paolo Calabresi Marconi, mostrandosi al mare con suo marito allegra e spensierata. Stefano De Martino nel mentre pare le stia provando tutte per farsi perdonare da Belen Rodriguez. Tuttavia la conduttrice almeno per il momento non sarebbe intenzionata a riaprire il suo cuore al ballerino.

Stefano ha anche raggiunto la sua ex moglie ad Ibiza, dove però ha trascorso il suo tempo col piccolo Santiago. Belen nel mentre ha cercato di voltare pagina, passando da un flirt all’altro.

I flirt di Belen dopo Stefano De Martino

Nonostante Stefano De Martino le stia provando tutte, pare che Belen Rodriguez abbia già il cuore impegnato. Poche settimane dopo la fine del suo matrimonio infatti la showgirl è stata avvistata a Capri in compagnia di Gianmaria Antinolfi, manager napoletano. La storia tra i due tuttavia è durata solo una manciata di giorni, e così la Rodriguez ha voltato nuovamente pagina.

Nonostante le voci di un presunto scambi di messaggi con Michele Morrone, Belen da qualche settimana, come ha svelato il settimanale Chi in esclusiva, ha iniziato a frequentare Antonio Spinalbese, hair stylist dei Vip. Poco dopo Vero ha paparazzato i due mentre si scambiavano dolci baci, prova che la showgirl è davvero andata avanti.

Ma quando durerà questa nuova frequentazione? Ma soprattutto l’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarà davvero giunto al capolinea?

L'editoriale integrale e tante altre esclusive le potete trovare solo sul nuovo numero di Novella 2000.

