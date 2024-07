In queste ore i fan hanno notato che Fedez ha messo like a una nota presunta ex fiamma di Stefano De Martino. Ecco che cosa sappiamo.

Il like di Fedez

Ormai sono passati diversi mesi dalla notizia della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. Da quel momento il rapper è stato avvistato con diverse modelle, una delle quali ha avuto maggiore risonanza: Garance Authié. Molti gli hanno visti insieme in vari locali e anche nel dietro le quinte di Battiti Live. Lo stesso Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha raccontato di averla conosciuta:

“Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta. E lui mi è sembrato molto contento”.

In queste ore però si sta diffondendo una nuova segnalazione, che potrebbe non voler dire assolutamente nulla. Una fan del rapper ha notato un like sospetto che Fedez ha messo a una foto di Martina Trivelli. Chi si intende di gossip sicuramente riconoscerà questo nome come quello dell’ex presunto flirt di Stefano De Martino.

La fotografia è stata inviata a Deianira Marzano e l’ha subito condivisa con tutti i follower, ma ad ogni modo potrebbe non significare niente. Martina ha oltre 15mila seguaci su Instagram e probabilmente è un volto noto a Milano lavorando per una importante azienda di cosmetici. Fatto sta che non abbiamo altre informazioni a riguardo e tutto ciò che potrebbe nascere da questo like va preso con le pinze.

Il like di Fedez all’ex presunto flirt di Stefano De Martino

Noi rimaniamo a disposizione dei diretti interessati nel caso in cui si volesse procedere a dei chiarimenti o a delle smentite. Del resto non abbiamo idea di quale sia la situazione sentimentale dell’ex presunto flirt di Stefano De Martino. Vi terremo ovviamente aggiornati con tutti gli eventuali sviluppi del caso.