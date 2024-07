Ma vi siete accorti anche voi che Luca di Temptation Island 2024 assomiglia molto a Gianni Sperti di Uomini e Donne? O almeno questo è ciò che sostengono gli utenti del web. Ecco le foto a confronto.

La somiglianza tra Luca di Temptation Island e Sperti

In queste due ultime settimane sono andate in onda le nuove puntate di Temptation Island 2024 e i protagonisti si trovano nel mezzo delle proprie crisi personali. Alcuni fidanzati, come come le fidanzate, sono gelosi dei rapporti che i partner stanno creando con i tentatori e le tentatrici. In altri casi, invece, vengono feriti da ciò che dicono nelle interviste con la produzione, come nel caso di Matteo e Siria:

“Mi è mancata la forza di dirgli come stanno le cose da parte mia. A seguito della mia perdita di peso ho acquisito sicurezza in me stessa e non sono più sicura di voler restare con lui. Ho esigenze diverse, non mi dà quello che merito. Prima mi accontentavo del poco che mi dava, io avevo 16 anni all’epoca. Oggi mi sento diversa e merito più attenzioni”.

LEGGI ANCHE: Cecilia e Ignazio scoppiano in lacrime durante il discorso di papà Gustavo alle nozze: “Mi hai insegnato a essere forte” (VIDEO)

A un certo punto è stato anche il turno di Luca e Gaia, che ha scritto a Temptation Island perché non si fida molto del suo compagno: “Anche lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che poi accadono, si verifica tutto il contrario“. Proprio ieri sera, mentre Luca stava parlando alla telecamera, qualcuno sul web ha notato una somiglianza con Gianni Sperti.

La somiglia tra Luca di Temptation Island 2024 e Gianni Sperti

Come vediamo dalle foto qui sopra, in effetti, anche se il taglio di capelli è un po’ diverso, alcune caratteristiche del viso lo ricordano. Hanno entrambi una barba molto curata e ben definita, il taglio degli occhi è simile e le labbra sono abbastanza uguali. Voi che cosa ne pensate?