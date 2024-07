Gustavo, il padre di Cecilia Rodriguez, si è molto commosso percorrendo la navata per accompagnare la figlia all’altare. Ecco il video.

La commozione del papà di Cecilia Rodriguez

Ieri pomeriggio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono finalmente convolati a nozze dopo sette anni di relazione. Luna Marì e Santiago le hanno fatto da paggetti mentre la sorella Belen da damigella. La location scelta è stata quella di una villa in Toscana e tra gli invitati abbiamo potuto vedere diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come per esempio Tony Effe, Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Molto dolce è stato sicuramente anche il momento in cui la sposa ha fatto il suo ingresso accompagnata sottobraccio dal padre Gustavo. Quest’ultimo, come possiamo osservare dal video qui sotto, appare molto emozionato e per tale ragione ha fatto il giro del web. Alla fine lascia Cecilia da sola con Ignazio ma non prima di aver salutato entrambi con dei dolci abbracci.

In seguito è arrivato il momento dello scambio delle promesse, che entrambi hanno pronunciato con parole provenienti dal loro cuore e ancora una volta hanno fatto emozionare i presenti. Nello specifico Ignazio ha detto a Cecilia Rodriguez:

“Mi ero preparato un discorso ma poi ti ho sentito dire che era da sfigati… Iniziamo da ieri, perché sembra ieri la prima volta che ti ho vista entrare al GF, in quella Casa.

Mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere e la prima volta che ci siamo fumati una sigaretta lì fuori. E mi sembra ancora ieri la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, come stai facendo ora”.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino grande assente alle nozze di Cecilia e Ignazio

La giornata si è quindi chiusa con una grande festa in cui gli invitati hanno danzato e cantato per tutta la notte, accompagnati anche da Tony Effe con “Sesso e samba”.