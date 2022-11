NEWS

Andrea Sanna | 20 Novembre 2022

Orietta Berti Pamela Prati

Orietta Berti punge ancora Pamela Prati

Pomeriggio intenso quest’oggi a Verissimo. Una carrellata di ospiti si sono susseguiti nel salotto della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Si è passati da Elisabetta Gregoraci a Lorella Cuccarini e ancora Cristina Scuccia (che tutti abbiamo conosciuto come Suor Cristina). Spazio poi a Orietta Berti. L’opinionista del GF Vip 7 ha detto di essere davvero molto entusiasta per questo ruolo e di trovarsi davvero bene a ricoprire questi panni accanto a Sonia Bruganelli.

Si tratta per lei di un bilancio davvero positivo, come raccontato in trasmissione a Verissimo: “Sono contenta di essere al GF Vip come opinionista. L’ultima volta sono venuta con Sonia. Siamo diventate ottime amiche. Ci divertiamo e consultiamo. Ho avuto una popolarità con il Grande Fratello ancora più di quella che avevo. Quando arrivo alla stazione non so quanti selfie devo fare e tutti parlano del Grande Fratello”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

A seguire Silvia Toffanin ha mostrato una sorta di Best Of di Orietta Berti al GF Vip e non sono mancati i momenti in cui l’opinionista ha avuto qualche confronto con Pamela Prati, discussa concorrente di questa edizione. Di lei si è parlato tanto così come del famoso caso Mark Caltagirone, che l’ha coinvolta in passato. La conduttrice ha stuzzicato un po’ la Berti a riguardo: “Dimmi tutto di Pamela Prati, schietta come solo tu sai essere”.

“Pamela ha raccontato tutta la sua storia e io gliel’ho anche detto. Con il cuore posso esserle vicino, con la mente no. È una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Ma forse è un’idea che mi sono fatta io”, ha detto Orietta Berti, seguita a ruota da Silvia Toffanin: “Ma nemmeno io ci credo! Chi ci crede? Secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia perché più o meno…?”.

Dopo essersi lasciata andare a una risata Orietta Berti ha risposto: “Non lo so e non mi pronuncio. Lo dirà il pubblico, perché mica è scemo il pubblico”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Chissà dopo questa parole come deciderà di rispondere Pamela Prati.